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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты покрывают плотным огнем Херсон и Берислав

Вибух
Фото: Depositphotos

В полдень 17 мая Берислав Херсонской области находится под сильным обстрелом.

Об этом сообщают местные Telegram-сообщества.

Обновлено в 13:21. Впоследствии появилась информация, что взрывы раздаются и в самом областном центре.

К слову, воздушная тревога в регионе в данный момент не объявлена.

Карта повітряних тривог 17 травня 2023

Напомним, что в час ночи 17 мая российские войска, вероятно, ракетным ударом разрушили квартиры с первого по пятый этаж в двух подъездах девятиэтажки в Херсоне.

Люди, к счастью, не пострадали, ведь раньше из дома отселили жильцов.

В пять утра россияне обстреляли Бериславскую больницу.

Двумя “прилетами” поврежден центральный корпус, плановая операционная, все окна и двери.

В здании пробило стену, упало перекрытие.

11 пациентов, 10 работников больницы и три работника “экстренки”, которые ночевали в больнице, не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Херсонская область
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