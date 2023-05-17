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Массированными атаками РФ хочет заставить Украину отложить контрнаступление – CNN

Массированными атаками РФ хочет заставить Украину отложить контрнаступление – CNN
Фото: Минобороны

Войска РФ увеличили количество массированных ракетных ударов, чтобы заставить Украину отсрочить контрнаступление.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с этим вопросом.

Чиновник отметил, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь перегрузить и сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

По его словам, Россия начала масштабные воздушные атаки сразу с нескольких направлений, нацеленные на центры командования и управления в Киеве и другие важные объекты.

— Россия, возможно, начала расширенные атаки в попытке заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать эти атаки, перехватив большой процент ракет и беспилотников благодаря многоуровневой системе ПВО, предоставленной западными странами, — добавил чиновник.

Увеличение атак может даже сыграть на пользу Украине, поскольку Россия активнее использует и так ограниченные запасы высокоточных боеприпасов, указывает источник издания.

В ночь на 16 мая РФ атаковала Украину 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. Украинские защитники уничтожили все вражеские ракеты: шесть аэробаллистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М).

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Массированными атаками РФ хочет заставить Украину отложить контрнаступление – CNN

Источник: CNN
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Ракетные удары России, Россия, Украина
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