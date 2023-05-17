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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

ВСУ не потеряли освобожденные 20 кв. км территорий на Бахмутском направлении – Маляр

Бахмут
Фото: Getty Images

На сегодняшний день в пригороде на Бахмутском направлении ВСУ не потеряли освобожденные за последние дни почти 20 кв. км.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Кроме того, она отметила, что украинские военные на отдельных участках продвигаются дальше.

Как проинформировала заместитель министра, в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Там враг продвигается.

— Все, что, в военном смысле, можно сделать в этой ситуации, наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей, – написала она.

Напомним, что ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что сейчас продолжается самый тяжелый период обороны Бахмутского направления.

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр
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