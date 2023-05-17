Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый

Сейчас продолжается самый тяжелый период обороны Бахмутского направления, на определенных участках за сутки ВСУ прошли до 500 метров.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала.

По его словам, несмотря на то, что у украинских войск нет преимущества ни в средствах поражения, ни в живой силе, ВСУ успешно проводят оборонительную операцию. Защитники наносят врагу максимальные потери и контратакуют.

— За эти сутки было пройдено до 500 метров нашими подразделениями на определенных участках Бахмутского фронта, — отметил Череватый.

Спикер также рассказал, что оккупанты активно готовятся к контрнаступлению украинской армии и строят защитные сооружения. Также захватчикам раздали листовки, в которых говорится о том, что нужно быть готовыми к контрнаступлению ВСУ.

— Уже сейчас враг очень уважает украинские силы обороны. Он понимает, что сейчас уже далеко позади все эти реляции о “поднимем бровь и что-то захватим”, — добавил он.

Череватый отметил, что сейчас идет самый тяжелый период обороны Бахмутского направления, войска РФ наносят удары различными средствами поражения и по сути сносят все, на чем может держаться оборона. В то же время украинские военные демонстрируют “чудеса меткости, сообразительности и военной изобретательности”.

По информации представителя ВСУ, россияне подтягивают на данное направление воздушно-десантные подразделения.

Указано, что на Бахмутском направлении состоялось 25 боестолкновений. За сутки россияне 456 раз били по нашим позициям и совершили 12 авианалетов. ВСУ ликвидировали 107 оккупантов, еще 153 ранены. Кроме того, уничтожены вражеские БМП, БМД, шесть пушек типа Д-30, две станции РЭБ, три беспилотника (два типа Орлан-10, один типа ZALA) и четыре дрона-камикадзе Ланцет.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение нескольких дней украинские военные освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 кв. км. В то же время РФ немного продвигается в самом Бахмуте.

Источник : 24 канал

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