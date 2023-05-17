Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый

Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас продолжается самый тяжелый период обороны Бахмутского направления, на определенных участках за сутки ВСУ прошли до 500 метров.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире 24 канала.

По его словам, несмотря на то, что у украинских войск нет преимущества ни в средствах поражения, ни в живой силе, ВСУ успешно проводят оборонительную операцию. Защитники наносят врагу максимальные потери и контратакуют.

— За эти сутки было пройдено до 500 метров нашими подразделениями на определенных участках Бахмутского фронта, — отметил Череватый.

Спикер также рассказал, что оккупанты активно готовятся к контрнаступлению украинской армии и строят защитные сооружения. Также захватчикам раздали листовки, в которых говорится о том, что нужно быть готовыми к контрнаступлению ВСУ.

— Уже сейчас враг очень уважает украинские силы обороны. Он понимает, что сейчас уже далеко позади все эти реляции о “поднимем бровь и что-то захватим”, — добавил он.

Череватый отметил, что сейчас идет самый тяжелый период обороны Бахмутского направления, войска РФ наносят удары различными средствами поражения и по сути сносят все, на чем может держаться оборона. В то же время украинские военные демонстрируют “чудеса меткости, сообразительности и военной изобретательности”.

По информации представителя ВСУ, россияне подтягивают на данное направление воздушно-десантные подразделения.

Указано, что на Бахмутском направлении состоялось 25 боестолкновений. За сутки россияне 456 раз били по нашим позициям и совершили 12 авианалетов. ВСУ ликвидировали 107 оккупантов, еще 153 ранены. Кроме того, уничтожены вражеские БМП, БМД, шесть пушек типа Д-30, две станции РЭБ, три беспилотника (два типа Орлан-10, один типа ZALA) и четыре дрона-камикадзе Ланцет.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение нескольких дней украинские военные освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 кв. км. В то же время РФ немного продвигается в самом Бахмуте.

Читайте также
17 мая в Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ
Запуск ракет типу Калібр із моря

Источник: 24 канал
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Во Львове к пожизненному заключению приговорен корректировщик атак РФ по городу
Суд
РФ увеличила обстрелы приграничья, чтобы держать в напряжении ВСУ и не допустить их задействования на других направлениях — Маляр
ракетні удари ракета
В Бельгии объяснили почему не могут дать F-16, но готовы обучать пилотов
винищувач F-16
В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия – КГГА
Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
В Рейкьявике подписали декларацию о создании реестра убытков от агрессии РФ в Украине
Реєстр збитків від агресії РФ
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (17.05.2023)
Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом
Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
Угроза Covid-19 не исчезла: почему стоит вакцинировать ребенка даже во время войны
Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
Ограничения только в нашей голове: история Героя, потерявшего ноги, но не жажду жизни
Самый тяжелый период обороны. На участках в районе Бахмута за сутки ВСУ продвинулись до 500 метров — Череватый
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь