Атака несколькими волнами, есть погибшие и раненые: что известно об обстреле Украины 18 мая
В ночь на 18 мая российские военные нанесли очередной ракетный удар по Украине.
С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.
В общей сложности было применено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.
Из самолетов стратегической авиации – двух Ту-160 и восьми Ту-95 – было выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555.
С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет Калибр.
А также две крылатые ракеты Искандер-К из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.
Первыми поздно вечером под удар попали южные области. Ближе к утру обстрелы распространились по всей территории страны.
Противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожила 29 крылатых ракет.
Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Одесса
Поздним вечером Одесса выдержала мощную ракетную атаку.
Как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, большинство ракет были уничтожены над морем.
Итоги работы украинские военные еще подводят.
– К сожалению, есть попадание в объект промышленности на окраине Одессы. Один человек погиб, еще двое ранены. Это охранники, которые находились в то время на объекте, – сообщила Наталья Гуменюк.
Харьковская область
По Харьковской области враг бил, по предварительной информации, из зенитно-ракетного комплекса типа С-300.
В селе Циркуны Харьковского района ракета попала в землю.
Поврежден частный автомобиль. Жертв и масштабных разрушений удалось избежать.
Село Новоосиново дважды было под обстрелом. Вражеские снаряды спровоцировали лесные пожары.
Черкасская область
В четыре утра руководитель областной военной администрации Игорь Табурец сообщил об угрозе ракетного удара в области.
Как сообщил утром глава области, во время ночного ракетно-дронового террора воздушные цели регулярно фиксировали в небе над регионом.
– Работала авиация. К счастью, для нас обошлось без чрезвычайных ситуаций. Звуки, которые кое-где было слышно, – это эхо из соседних областей, – подчеркнул Игорь Табурец.
Полтавская область
После четырех утра поступила информация о взрывах в Полтавской области.
Уже утром руководитель ОВА Дмитрий Лунин сообщил о работе ПВО в области.
– Вражеские попадания на территории Полтавщины не зафиксированы. Спасибо силам ПВО и ВСУ! Слава Украине! – отметил Дмитрий Лунин.
Винницкая область
Около пяти утра руководитель ОВА Сергей Борзов подтвердил атаку региона крылатыми ракетами.
Глава области заявил, что Силы обороны отрабатывают воздушные цели, а на местах работают все службы.
Хмельницкая область
Громко в Хмельницком и области стало ориентировочно в 04:50.
Слышали звуки взрывов местные жители и после пяти утра.
Утром в областной военной администрации подтвердили факт работы сил противовоздушной обороны в регионе.
К сожалению, предотвратить попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района не удалось.
Пострадавших нет.
Информация о разрушении устанавливается.
Житомирская область
О взрывах сообщали люди и в Житомирской области.
Больше подробностей пока нет.
Киев
Столица 18 мая выдержала уже девятое с начала месяца воздушное нападение.
По предварительной информации от начальника городской военной администрации Сергея Попко, атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.
После запуска ракет враг запустил над столицей свои разведывательные БпЛА.
Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
Обломки, в частности, упали в Деснянском и Дарницком районах.
В последнем произошло возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар уже ликвидирован.
Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.
Киевская область
Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко поблагодарил силы противовоздушной обороны, всех военных за надежную защиту.
– Фактов попаданий в области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет, – отметил Руслан Кравченко.
Однако в нескольких общинах обломки упали во дворах людей.
Уже есть информация о повреждении нескольких частных домов. Там выбиты окна, поврежден шифер крыши.
Также от обломков получили повреждения два автомобиля.
Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Андрей Небытов