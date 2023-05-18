Атака несколькими волнами, есть погибшие и раненые: что известно об обстреле Украины 18 мая

В ночь на 18 мая российские военные нанесли очередной ракетный удар по Украине.

С 21:00 17 мая по 05:30 18 мая оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

В общей сложности было применено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Из самолетов стратегической авиации – двух Ту-160 и восьми Ту-95 – было выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

С кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет Калибр.

А также две крылатые ракеты Искандер-К из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Первыми поздно вечером под удар попали южные области. Ближе к утру обстрелы распространились по всей территории страны.

Противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожила 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Одесса

Поздним вечером Одесса выдержала мощную ракетную атаку.

Как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, большинство ракет были уничтожены над морем.

Итоги работы украинские военные еще подводят.

– К сожалению, есть попадание в объект промышленности на окраине Одессы. Один человек погиб, еще двое ранены. Это охранники, которые находились в то время на объекте, – сообщила Наталья Гуменюк.

Харьковская область

По Харьковской области враг бил, по предварительной информации, из зенитно-ракетного комплекса типа С-300.

В селе Циркуны Харьковского района ракета попала в землю.

Поврежден частный автомобиль. Жертв и масштабных разрушений удалось избежать.

Село Новоосиново дважды было под обстрелом. Вражеские снаряды спровоцировали лесные пожары.

Черкасская область

В четыре утра руководитель областной военной администрации Игорь Табурец сообщил об угрозе ракетного удара в области.

Как сообщил утром глава области, во время ночного ракетно-дронового террора воздушные цели регулярно фиксировали в небе над регионом.

– Работала авиация. К счастью, для нас обошлось без чрезвычайных ситуаций. Звуки, которые кое-где было слышно, – это эхо из соседних областей, – подчеркнул Игорь Табурец.

Полтавская область

После четырех утра поступила информация о взрывах в Полтавской области.

Уже утром руководитель ОВА Дмитрий Лунин сообщил о работе ПВО в области.

– Вражеские попадания на территории Полтавщины не зафиксированы. Спасибо силам ПВО и ВСУ! Слава Украине! – отметил Дмитрий Лунин.

Винницкая область

Около пяти утра руководитель ОВА Сергей Борзов подтвердил атаку региона крылатыми ракетами.

Глава области заявил, что Силы обороны отрабатывают воздушные цели, а на местах работают все службы.

Хмельницкая область

Громко в Хмельницком и области стало ориентировочно в 04:50.

Слышали звуки взрывов местные жители и после пяти утра.

Утром в областной военной администрации подтвердили факт работы сил противовоздушной обороны в регионе.

К сожалению, предотвратить попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района не удалось.

Пострадавших нет.

Информация о разрушении устанавливается.

Житомирская область

О взрывах сообщали люди и в Житомирской области.

Больше подробностей пока нет.

Киев

Столица 18 мая выдержала уже девятое с начала месяца воздушное нападение.

По предварительной информации от начальника городской военной администрации Сергея Попко, атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555.

После запуска ракет враг запустил над столицей свои разведывательные БпЛА.

Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Обломки, в частности, упали в Деснянском и Дарницком районах.

В последнем произошло возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар уже ликвидирован.

Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.

Киевская область

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко поблагодарил силы противовоздушной обороны, всех военных за надежную защиту.

– Фактов попаданий в области не зафиксировано. Пострадавших тоже нет, – отметил Руслан Кравченко.

Однако в нескольких общинах обломки упали во дворах людей.

Уже есть информация о повреждении нескольких частных домов. Там выбиты окна, поврежден шифер крыши.

Также от обломков получили повреждения два автомобиля.

Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Андрей Небытов

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.