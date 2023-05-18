Атака кількома хвилями, є загиблі та поранені: що відомо про обстріл України 18 травня

Уночі проти 18 травня російські військові завдали чергового ракетного удару по Україні.

Із 21:00 17 травня до 05:30 18 травня окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

Загалом було застосовано 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Із літаків стратегічної авіації – двох Ту-160 та восьми Ту-95 – було випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет Калібр.

А також дві крилаті ракети Іскандер-К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Першими пізно увечері під удар потрапили південні області. Ближче до ранку обстріли поширились усією територією країни.

Протиповітряна оборона Повітряних сил спільно з іншими складовими Сил оборони України знищила 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Одеса

Пізно увечері Одеса витримала потужну ракетну атаку.

Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, більшість ракет було знищено над морем.

Підсумки роботи українські військові ще підбивають.

– На жаль, є влучання в об’єкт промисловості на околиці Одеси. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Це охоронці, які перебували в той час на об’єкті, – повідомила Наталія Гуменюк.

Харківська область

По Харківській області ворог гатив, за попередньою інформацією, із зенітно-ракетного комплексу типу С-300.

У селі Циркуни Харківського району ракета влучила в землю.

Пошкоджено приватний автомобіль. Жертв та масштабних руйнувань вдалося оминути.

Село Новоосинове двічі було під обстрілом. Ворожі снаряди спричинили лісові пожежі.

Черкаська область

О четвертій ранку керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про загрозу ракетного удару в області.

Як повідомив уранці очільник області, під час нічного ракетно-дронового терору повітряні цілі регулярно фіксували в небі над регіоном.

– Працювала авіація. На щастя, для нас минулось без надзвичайних ситуацій. Звуки, що подекуди було чутно, – відлуння із сусідніх областей, – наголосив Ігор Табурець.

Полтавська область

Після четвертої ранку надійшла інформація про вибухи в Полтавській області.

Уже вранці керівник ОВА Дмитро Лунін повідомив про роботу ППО в області.

– Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано. Дякуємо силам ППО та ЗСУ! Слава Україні! – зазначив Дмитро Лунін.

Вінницька область

Близько п’ятої ранку керівник ОВА Сергій Борзов підтвердив атаку регіону крилатими ракетами.

Очільник області заявив, що Сили оборони відпрацьовують повітряні цілі, а на місцях працюють усі служби.

Хмельницька область

Гучно в Хмельницькому та області стало орієнтовно о 04:50.

Чули звуки вибухів місцеві жителі й після п’ятої ранку.

Уранці в обласній військовій адміністрації підтвердили факт роботи сил протиповітряної оборони в регіоні.

На жаль, запобігти влучанню в об’єкт інфраструктури Хмельницького району не вдалось.

Постраждалих немає.

Інформація про руйнування встановлюється.

Житомирська область

Про вибухи повідомляли люди і в Житомирській області.

Більше подробиць на цей час поки немає.

Київ

Столиця 18 травня витримала вже дев’ятий із початку місяця повітряний напад.

За попередньою інформацією від начальника міської військової адміністрації Сергія Попка, атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 із району Каспію, імовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

Після запуску ракет ворог запустив над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

Уламки, зокрема, впали в Деснянському та Дарницькому районах.

В останньому сталося займання на території гаражного кооперативу. Пожежу вже ліквідували.

Інформації щодо потерпілих станом на цю хвилину не надходило.

Київська область

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко подякував силам протиповітряної оборони, усім військовим за надійний захист.

– Фактів влучань в області не зафіксовано. Постраждалих також немає, – зазначив Руслан Кравченко.

У кількох громадах уламки впали на подвір’я людей.

Уже є інформація про пошкодження кількох приватних будинків. Там вибиті вікна, пошкоджений шифер даху.

Також від уламків зазнали пошкоджень два автомобілі.

Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Андрій Нєбитов

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