Новый способ депортации и паника на полуострове: командир Акаев о Крыме и его освобождении

Иса Акаев — командир добровольческого батальона Крым. В прошлом году Россия объявила его в розыск. У него 13 детей, 3 внука. Младшему ребенку год, самому старшему — 32. После 2014 года покинул полуостров, вывез семью и встал на защиту Украины.

— В 1944 году моих дедушек и бабушек депортировали из Крыма, мои родители были тогда детьми. Отцу было четыре года, а мать вообще маленькая была — около двух лет. Больше о депортации, через которую прошел наш народ, я узнал из рассказов бабушки, — рассказывает Иса.

Семью депортировали в Узбекистан в специальный совхоз для депортированных.

— Там жили немцы, депортированные из Поволжья, жили корейцы, депортированные с Дальнего Востока, жили крымские татары и многие другие народы были. Потом, когда наша семья переселилась ближе к городу Самарканд, там также жили раскулаченные украинцы, поляки, которые в 20-м году были в плену и депортированы, разношерстное население, преимущественно все пострадавшие от коммунистов.

Тогда вывезли всех, даже сотрудников НКВД, сотрудников госаппаратов, всех крымских татар, весь Крым вывезли, даже тех, кто всегда говорил, что коммунисты справедливы и все будет хорошо, — делится Акаев.

В начале 90-х мужчина вернулся в Крым. А в 2014-м Россия приступила к новому способу депортации, фактически вытеснению с полуострова. Говорит, что то, что Россия посягнет на Крым, было очевидно.

– На тот момент открывалось очень много разных российских сообществ, российское казачье движение очень сильно развивалось в Крыму, распространялся московский патриархат, приезжали многие российские чиновники, мэр Лужков там постоянно приезжал, проводили какие-то митинги, на это никто не обращал внимания, – говорит Иса.

Тогда он с побратимами решил организовать сопротивление, но поддержки у власти они не нашли. Вывезли семьи с полуострова и должны были вернуться. Но на Донбассе началась война, тогда и создали добровольческий батальон Крым.

После АТО вернулся к гражданской жизни. Говорит, только тогда по-настоящему начал понимать, кто такие украинцы, а украинцы начали знакомиться с крымскими татарами.

– Для меня было очень странно, что наши товарищи-украинцы не знают, кто такие крымские татары. Но, в принципе, я для себя тоже украинцев открыл, когда приехал сюда. Потому что те, кто называл себя украинцем в Крыму, в большинстве своем совсем не украинцы, — говорит Иса.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения под Киевом начали подготовку, согласование, и к началу уже все было готово. В этот раз батальон стал отдельным подразделением в составе Главного управления разведки. Воевал под Бахмутом, сейчас снова пополняет свои ряды и будет выдвигаться дальше на фронт.

Иса Акаев рассказывает, что жизнь на полуострове за последние 9 лет сильно изменилась. И раньше крымских татар специально радикализовали, настраивали против них всех, теперь же это сплошные преследования. Их сажают, придумывают преступления, “шьют” дела.

– Один боец из моего подразделения рассчитывал, что он нигде там не засветился, нигде не попадет. И когда у отца случился инсульт, решил съездить проведать. Я ему говорил, что не надо туда ехать, запрещал ему. Но он уехал и без вести пропал. Пока никто не знает, где он, что он, как он. Таких людей много.

Из тех, кого я знаю, трое пропавших без вести, а из тех знакомых, которых посадили, которых я лично знаю, их, наверное, больше 10. Есть ребята, которых обвиняют в исламском радикализме. Они даже не молятся, они почти светский образ жизни ведут, очень далеки от религии, — говорит Иса.

Пытается Россия и мобилизовать крымских татар, и это еще больше вытесняет людей с полуострова.

– Кто попадает под мобилизацию, максимально пытаются выехать из Крыма, кто-то за границу, кто-то глубже забраться в Россию. Знаю, что в Казахстан уехали, знаю, что в Узбекистан, знаю, что в Грузии есть, знаю, что в Турции есть. Кто-то в Европу через Турцию попал. Мне товарищ говорит, что в основном наших используют для рытья траншей, окопов, пытаются в бои не брать, — рассказывает Иса.