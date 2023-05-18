Новый способ депортации и паника на полуострове: командир Акаев о Крыме и его освобождении

Иса Акаев — командир добровольческого батальона Крым. В прошлом году Россия объявила его в розыск. У него 13 детей, 3 внука. Младшему ребенку год, самому старшему — 32. После 2014 года покинул полуостров, вывез семью и встал на защиту Украины.
— В 1944 году моих дедушек и бабушек депортировали из Крыма, мои родители были тогда детьми. Отцу было четыре года, а мать вообще маленькая была — около двух лет. Больше о депортации, через которую прошел наш народ, я узнал из рассказов бабушки, — рассказывает Иса.
Семью депортировали в Узбекистан в специальный совхоз для депортированных.
— Там жили немцы, депортированные из Поволжья, жили корейцы, депортированные с Дальнего Востока, жили крымские татары и многие другие народы были. Потом, когда наша семья переселилась ближе к городу Самарканд, там также жили раскулаченные украинцы, поляки, которые в 20-м году были в плену и депортированы, разношерстное население, преимущественно все пострадавшие от коммунистов.
Тогда вывезли всех, даже сотрудников НКВД, сотрудников госаппаратов, всех крымских татар, весь Крым вывезли, даже тех, кто всегда говорил, что коммунисты справедливы и все будет хорошо, — делится Акаев.
В начале 90-х мужчина вернулся в Крым. А в 2014-м Россия приступила к новому способу депортации, фактически вытеснению с полуострова. Говорит, что то, что Россия посягнет на Крым, было очевидно.
– На тот момент открывалось очень много разных российских сообществ, российское казачье движение очень сильно развивалось в Крыму, распространялся московский патриархат, приезжали многие российские чиновники, мэр Лужков там постоянно приезжал, проводили какие-то митинги, на это никто не обращал внимания, – говорит Иса.
Тогда он с побратимами решил организовать сопротивление, но поддержки у власти они не нашли. Вывезли семьи с полуострова и должны были вернуться. Но на Донбассе началась война, тогда и создали добровольческий батальон Крым.
После АТО вернулся к гражданской жизни. Говорит, только тогда по-настоящему начал понимать, кто такие украинцы, а украинцы начали знакомиться с крымскими татарами.
– Для меня было очень странно, что наши товарищи-украинцы не знают, кто такие крымские татары. Но, в принципе, я для себя тоже украинцев открыл, когда приехал сюда. Потому что те, кто называл себя украинцем в Крыму, в большинстве своем совсем не украинцы, — говорит Иса.
За несколько месяцев до полномасштабного вторжения под Киевом начали подготовку, согласование, и к началу уже все было готово. В этот раз батальон стал отдельным подразделением в составе Главного управления разведки. Воевал под Бахмутом, сейчас снова пополняет свои ряды и будет выдвигаться дальше на фронт.
Иса Акаев рассказывает, что жизнь на полуострове за последние 9 лет сильно изменилась. И раньше крымских татар специально радикализовали, настраивали против них всех, теперь же это сплошные преследования. Их сажают, придумывают преступления, “шьют” дела.
– Один боец из моего подразделения рассчитывал, что он нигде там не засветился, нигде не попадет. И когда у отца случился инсульт, решил съездить проведать. Я ему говорил, что не надо туда ехать, запрещал ему. Но он уехал и без вести пропал. Пока никто не знает, где он, что он, как он. Таких людей много.
Из тех, кого я знаю, трое пропавших без вести, а из тех знакомых, которых посадили, которых я лично знаю, их, наверное, больше 10. Есть ребята, которых обвиняют в исламском радикализме. Они даже не молятся, они почти светский образ жизни ведут, очень далеки от религии, — говорит Иса.
Пытается Россия и мобилизовать крымских татар, и это еще больше вытесняет людей с полуострова.
– Кто попадает под мобилизацию, максимально пытаются выехать из Крыма, кто-то за границу, кто-то глубже забраться в Россию. Знаю, что в Казахстан уехали, знаю, что в Узбекистан, знаю, что в Грузии есть, знаю, что в Турции есть. Кто-то в Европу через Турцию попал. Мне товарищ говорит, что в основном наших используют для рытья траншей, окопов, пытаются в бои не брать, — рассказывает Иса.
В то же время тех, кто выехал, боец призывает в освобожденный Крым обязательно вернуться.
— Крым – это не просто родина. Не было бы Крыма, не было бы нас. Я всегда нашей молодежи, своим детям говорю – я все это приветствую, но не забывайте одну вещь, вам нужно со своим образованием, со своим багажом знаний вернуться домой, потому что ваши знания нужны дома в первую очередь. Потому что, если мы не вернемся, если мы не будем восстанавливать, не будем возрождать, он никому не будет нужен. Мы – татары, потому что есть Крым, а Крым – потому что мы есть, — говорит боец.
Сейчас в Крыму особое оживление, готовятся встречать ВСУ. Большие очереди на выезд с полуострова, а также из оккупированных областей в Крым и дальше.
– Это те, кто не хочет нас встречать. Я считаю, что это их выбор, пусть лучше уедут, чем нам будут мешать. Как сказал мой знакомый, россияне, наверное, верят в ВСУ даже больше, чем мы (смеется).
Много всего вывозят. На мосту очень большая очередь машин. Есть еще такой момент, что не только из Крыма, из Запорожской области едут в Крым. На административной границе между Крымом и Запорожской областью, Херсонской областью очередь машин. Просто ужас, как все бегут, — говорит Иса.
Но хуже всего, говорит боец, что россияне вывозят не только имущество, но и наших детей.
– Это очень страшный момент, потому что в нашем народе есть такое понятие, как манкурты — люди, не помнящие своего рода. И если вырастят таких людей, для них ничего святого не существует, никаких корней, никакой морали, никаких родственных связей. И таких людей они хотят вырастить из наших детей, это очень страшно, против этого надо бороться, — говорит боец.
Он убежден, что ВСУ освободят полуостров.
— Прогнозов никаких не буду давать, но я скажу, что многое зависит от этой нашей летней кампании. Дети очень скучают по Крыму, часто вспоминают, просят, чтобы мы быстрее его вернули. Я думаю, мы с нашими братьями обязательно это дело сделаем. Обязательно и Крым вернем, и всю Украину освободим, и с помощью Божьей мы это государство (Россию, — Ред.) уничтожим, чтобы таких проблем у нас никогда больше не возникало, – говорит Иса.
Мужчина не представляет, как придется сосуществовать на полуострове с коллаборантами или фанатами России. Но говорит, постепенно все изменят, но не такими методами, как это делали россияне.
– Они для нас не учителя, мы не будем делать то, что делали они, в любом случае сделаем все, чтобы влияние “русского мира” максимально ограничить. Сейчас важнее победить, а дальше будем работать, — говорит Иса.