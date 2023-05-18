Зеленский в годовщину депортации татар: Что бы ни делала РФ, ей не удастся украсть Крым

России не удастся украсть ни временно оккупированный Крым, ни какую-либо другую украинскую территорию. Агрессора ждет поражение в войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в честь памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Он напомнил, что против крымских татар 79 лет тому назад было совершено преступление геноцида, когда сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Целый народ был лишен родного дома.

Зеленский уточнил, что советские власти убили почти половину представителей крымскотатарского народа, а тех, кому удалось выжить, убеждали, что они навсегда останутся на чужбине. В течение десятилетий длился запрет для крымских татар возвращаться в родной Крым.

Президент отметил, что сегодня Украина испытала возвращение этого зла.

– Все в Украине сейчас узнают это зло. Спустя годы, изменив свои символы, но не изменив своей сущности, зло вернулось. Чтобы так же уничтожать людей. Но на этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать. Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую часть нашего государства. Это наш с вами дом, — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что 18 мая – это не только день траура, памяти погибших, но и день консолидации крымскотатарского народа ради возвращения домой и восстановления своих прав.

Президент напомнил, что Украина делает все, чтобы к общей истории добавить “день нашей общей победы”, который откроет путь домой тем, кто был вынужден уехать из Крыма.

– Мы сражаемся ради победы, в частности, для того, чтобы ею как можно более достойно почтить память всех, кого убило зло геноцида, всех, против кого осуществляли депортации, всех, чьи дети погибли или не родились, — заявил Зеленский.

Он уточнил, что для подготовки к реинтеграции полуострова подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Кроме того, украинские власти работают над освобождением крымских татар, незаконно задержанных оккупантами.

– Уверен, что придет время, когда мы все вместе сможем 18 мая встретиться в уверенности, что в нашем Крыму, в его цветущих садах и в гостеприимных домах есть свободная жизнь, есть теплые воспоминания бабушек и дедушек, есть улыбки детей. И нет единственного – никакого следа оккупации. Так будет, – отметил Зеленский.

Присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память жертв депортации и тех, кто отдал свою жизнь во время защиты Украины от агрессии РФ.

Как уточнили в Офисе президента, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Владимир Зеленский встретился с представителями Меджлиса крымскотатарского народа. Мероприятие прошло на территории офиса Крымской платформы. В нем приняли участие глава Меджлиса Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева.

Во время мероприятия Рефат Чубаров отметил, что безнаказанное зло всегда возвращается с еще более ужасающими преступлениями. Именно поэтому, по его словам, важно создание специального трибунала над РФ за преступление агрессии.

Чубаров добавил, что будущий статус Крыма следует обсуждать спокойно и взвешенно после освобождения полуострова, опираясь на Конституцию Украины, международное право и национальные интересы.

А лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отметил заверения президента, что не может быть никакого мирного соглашения с агрессором до полного освобождения оккупированных территорий.

Источник : Офис президента

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