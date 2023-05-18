Зеленський у роковини депортації татар: Що б не робила РФ, їй не вдасться вкрасти Крим

Росії не вдасться вкрасти ані тимчасово окупований Крим, ані будь-яку іншу українську територію. На агресора чекає поразка у війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні на честь вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Він нагадав, що проти кримських татар 79 років тому був скоєний злочин геноциду, коли сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Цілий народ позбавили рідного дому.

Зеленський уточнив, що радянська влада вбила майже половину представників кримськотатарського народу, а тих, кому вдалося вижити, переконувала, що вони назавжди залишаться на чужині. Протягом десятиліть тривала заборона для кримських татар повертатися до рідного Криму.

Президент зазначив, що сьогодні Україна відчула повернення цього зла.

– Усі в Україні зараз впізнають це зло. Через роки, змінивши свої символи, але не змінивши своєї сутності, зло повернулося. Щоб так само знищувати людей. Але цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Що б не робила Росія, її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім, – наголосив він.

Зеленський додав, що 18 травня – це не лише день трауру, пам’яті загиблих, а й день консолідації кримськотатарського народу заради повернення додому та відновлення своїх прав.

Президент нагадав, що Україна робить все, щоб до спільної історії додати “день нашої спільної перемоги”, який відкриє шлях додому тим, хто був змушений виїхати з Криму.

– Ми б’ємося заради перемоги, зокрема, для того, щоб нею якнайдостойніше вшанувати памʼять усіх, кого вбило зло геноциду, усіх, проти кого здійснювали депортації, усіх, чиї діти загинули чи не народилися, – заявив Зеленський.

Він уточнив, що для підготовки до реінтеграції півострова підписав указ щодо створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Крім того, українська влада працює над звільненням кримських татар, незаконно затриманих окупантами.

– Переконаний, що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості, що в нашому Криму, у його квітучих садах та у гостинних домах є вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, є усмішки дітей. І немає єдиного – немає жодного сліду окупації. Так буде, – зазначив Зеленський.

Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв депортації й тих, хто віддав своє життя під час захисту України від агресії РФ.

Як уточнили в Офісі президента, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Володимир Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу кримськотатарського народу. Захід відбувся на території офісу Кримської платформи. У ньому взяли участь голова Меджлісу Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.

Під час заходу Рефат Чубаров зазначив, що непокаране зло завжди повертається з іще більш жахливими злочинами. Саме тому, за його словами, важливим є створення спеціального трибуналу над РФ за злочин агресії.

Чубаров додав, що майбутній статус Криму слід обговорювати спокійно й виважено після звільнення півострова, спираючись на Конституцію України, міжнародне право та національні інтереси.

А лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відзначив запевнення президента, що не може бути жодної мирної угоди з агресором до повного звільнення окупованих територій.

Джерело : Офіс президента

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