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Подоляк: Любые заявления о “замораживании конфликта” в Украине являются фикцией

Подоляк: Любые заявления о “замораживании конфликта” в Украине являются фикцией
Фото: УНИАН

Любые идеи и заявления по “замораживанию конфликта” в Украине являются фикцией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что на самом деле таких сценариев нет и ни в каких кабинетах они не обсуждаются.

— Любые идеи “замороженных конфликтов”, которые периодически звучат в СМИ, это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии. В реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в каких кабинетах они не обсуждаются. Все игроки прекрасно понимают ограниченность ресурса и времени у РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать, — написал Подоляк в Twitter.

Отметим, что Подоляк отреагировал на статью американского издания Politico.

В ней говорилось о том, что власти США обсуждают варианты, при которых российско-украинская война с нынешней горячей стадии могла бы превратиться в еще один замороженный конфликт.

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Война в Украине, Михаил Подоляк, Російська агресія
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