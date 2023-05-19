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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Нельзя недооценивать: Гуменюк об изготовленных новых российских ракетах

Наталія Гуменюк

Российские ракеты, изготовленные на скорую руку, остаются высокоточными снарядами, и это не стоит недооценивать.

Об этом сказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости, комментируя свежесделанные Россией ракеты, которые она уже успела выпустить по Украине.

— Даже ракеты, изготовленные на скорую руку, все же являются приборами высокоточными, и их изготовление очень существенно стандартизировано, и ответственность за их качество все же предполагается высокая. В том числе и профессионализм тех, кто их производит, нельзя недооценивать, — сказала она.

По словам Гуменюк, пока Россия может обновлять свой запас ракет, наше противодействие будет все равно страдать. Поэтому необходимо усиливать санкции, которые не позволят им вообще обновлять свой ракетный потенциал, а наоборот остановят это производство.

— И необходимо усиливать нашу противовоздушную оборону, чтобы мы могли противодействовать непосредственно причине этих ракетных атак. То есть уничтожать самолеты еще до того, как они смогут запустить ракеты, — добавила она.

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно способна выпускать до 25 крылатых ракет Калибр, около 35 крылатых ракет Х-101 и две аэробаллистические ракеты Кинжал.

В ГУР объяснили, что Москве удалось наладить производство ракетного вооружения, несмотря на действие международных санкций. Об этом свидетельствуют обломки ракет, которые враг применил во время атак на Украину.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Война в Украине, Ракетные удары России, Російська агресія
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