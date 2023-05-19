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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не можна недооцінювати: Гуменюк про виготовлені нові російські ракети

Наталія Гуменюк

Російські ракети, виготовлені нашвидкоруч, залишаються високоточними снарядами, і це не варто недооцінювати.

Про це сказала речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи свіжозроблені Росією ракети, які вона вже встигла випустити по Україні.

— Навіть ракети, виготовлені нашвидкоруч, все ж є приладами високоточними, і їхнє виготовлення дуже суттєво стандартизоване, і відповідальність за їхню якість все ж передбачається висока. Зокрема й професіоналізм тих, хто їх виробляє, не можна недооцінювати, – сказала вона.

За словами Гуменюк, поки Росія може оновлювати свій запас ракет, наша протидія буде однаково страждати. Тому необхідно посилювати санкції, які не дозволять їм взагалі поновлювати свій ракетний потенціал, а навпаки зупинять це виробництво.

— І необхідно посилювати нашу протиповітряну оборону, щоб ми могли протидіяти безпосередньо причині цих ракетних атак. Тобто знищувати літаки ще до того, як вони зможуть запустити ракети, – додала вона.

За даними української розвідки, Росія щомісяця здатна випускати до 25 крилатих ракет Калібр, близько 35 крилатих ракет Х-101 та дві аеробалістичні ракети Кинджал.

У ГУР пояснили, що Москві вдалося налагодити виробництво ракетного озброєння, попри дію міжнародних санкцій. Про це свідчать уламки ракет, які ворог застосував під час атак на Україну.

Фото: Media Center Ukraine – Odesa

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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Не можна недооцінювати: Гуменюк про виготовлені нові російські ракети
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Не можна недооцінювати: Гуменюк про виготовлені нові російські ракети
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