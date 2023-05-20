Может получить Украина. Нидерланды расторгли сделку на продажу F-16 частной компании

Нидерланды не будут продавать свои F-16 частной компании Draken International.

Об этом сообщил нидерландский ресурс оборонной аналитики Oryxspioenkop.

Компания Draken International, которая проводит подготовку летчиков, должна была получить 40 нидерландских истребителей F-16.

У этой компании есть контракт с правительством США на выполнение роли условного противника в учениях Воздушных сил и Военно-морского флота.

Напомним, что первые 12 истребителей Нидерландов уже были проданы в 2022 году. Однако опцион на еще 28 истребителей не был исполнен.

В 2021 году Минобороны Нидерландов информировало, что эти 28 истребителей должны быть выведены из эксплуатации до мая 2024 года.

Предположительно эти истребители F-16 будут переданы на нужды Воздушных Сил ВСУ.

19 мая нидерландский премьер Марк Рютте отметил, что условия обучения украинских летчиков будут проанализированы в ближайшие недели.

Кроме того, Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.