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Британия будет работать с США, Нидерландами, Бельгией и Данией над передачей ВСУ боевой авиации — Сунак

винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, страна приветствует решение США об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что условия для тренировок украинских военных на самолетах F-16 планируют разработать в ближайшие недели.

Он утверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и международных партнеров.

Недавно американский президент Джо Байден заявил во время саммита G7, что США поддерживают совместные усилия союзников и партнеров в рамках подготовки украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая самолеты F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кроме Великобритании и Нидерландов, также Франция поддержала коалицию истребителей для Украины.

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винищувач F16

Бельгия, Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Дания, Джо Байден, Літаки, Нидерланды, Ріші Сунак, США, Франция
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