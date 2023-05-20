Британия будет работать с США, Нидерландами, Бельгией и Данией над передачей ВСУ боевой авиации — Сунак
Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, страна приветствует решение США об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что условия для тренировок украинских военных на самолетах F-16 планируют разработать в ближайшие недели.
Он утверждает, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и международных партнеров.
Недавно американский президент Джо Байден заявил во время саммита G7, что США поддерживают совместные усилия союзников и партнеров в рамках подготовки украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая самолеты F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кроме Великобритании и Нидерландов, также Франция поддержала коалицию истребителей для Украины.