Неспокойно на Черниговщине: в области раздаются взрывы

В Черниговской области во время тревоги раздались взрывы.

Об этом пишут СМИ. Пока официального подтверждения информации нет.

— Черниговщина – слышны взрывы. Находитесь в укрытиях, сообщают в пабликах.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы не игнорировали воздушную тревогу.

– Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО, – написал он.

К слову, взрывы ночью 20 мая в Киеве и области уже подтвердил начальник КГВА Сергей Попко.

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