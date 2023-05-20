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Неспокойно на Черниговщине: в области раздаются взрывы

вибух
Фото: Pixabay

В Черниговской области во время тревоги раздались взрывы.

Об этом пишут СМИ. Пока официального подтверждения информации нет.

— Черниговщина – слышны взрывы. Находитесь в укрытиях, сообщают в пабликах.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы не игнорировали воздушную тревогу.

– Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО, – написал он.

К слову, взрывы ночью 20 мая в Киеве и области уже подтвердил начальник КГВА Сергей Попко.

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, Черниговская область
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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