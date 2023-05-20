Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Неспокойно на Черниговщине: в области раздаются взрывы
В Черниговской области во время тревоги раздались взрывы.
Об этом пишут СМИ. Пока официального подтверждения информации нет.
— Черниговщина – слышны взрывы. Находитесь в укрытиях, сообщают в пабликах.
При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы не игнорировали воздушную тревогу.
– Относимся внимательно к тревоге. Не снимайте работу ПВО, – написал он.
К слову, взрывы ночью 20 мая в Киеве и области уже подтвердил начальник КГВА Сергей Попко.
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