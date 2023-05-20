Неспокійно на Чернігівщині: в області лунають вибухи

У Чернігівській області під час тривоги пролунали вибухи.

Про це пишуть ЗМІ. Наразі офіційного підтвердження інформації немає.

– Чернігівщина — чутно вибухи. Перебувайте в укриттях, – повідомляють у пабліках.

При цьому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, аби українці не ігнорували повітряну тривогу.

– Ставимось уважно до тривоги. Не знімайте роботу ППО, – написав він.

До речі, вибухи вночі 20 травня у Києві та області вже підтвердив начальник КМВА Сергій Попко.

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