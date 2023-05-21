Демонтируют подстанции: на Херсонщине оккупанты хотят оставить местных без мобильной связи

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Там отмечают, что оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью.

При этом украинские военные за сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам.

Также в течение суток были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

— Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника, — сообщают в Генштабе.

Фото: ГУР

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