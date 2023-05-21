Демонтируют подстанции: на Херсонщине оккупанты хотят оставить местных без мобильной связи
В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи.
Об этом сообщает Генеральный штаб.
Там отмечают, что оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью.
При этом украинские военные за сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам.
Также в течение суток были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.
— Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника, — сообщают в Генштабе.
Фото: ГУР