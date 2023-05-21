Демонтують підстанції: на Херсонщині окупанти хочуть залишити місцевих без мобільного зв’язку

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Там зазначають, що окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком.

При цьому українські військові за добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах.

Також протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника, – повідомляють у Генштабі.

Фото: ГУР

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