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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Демонтують підстанції: на Херсонщині окупанти хочуть залишити місцевих без мобільного зв’язку

Російський окупант

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Там зазначають, що окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком.

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При цьому українські військові за добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах.

Також протягом доби було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

– Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника, – повідомляють у Генштабі.

Фото: ГУР

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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