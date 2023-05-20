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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

На Херсонщине оккупанты угрожают выселять украинцев за отказ от паспорта РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики продолжают заставлять местное население получать российские паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для ускорения процесса паспортизации россияне проводят демонстративные рейды, чтобы запугать людей возможной мобилизацией и отчуждением имущества.

Оккупанты осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и психологически давят на людей. Все это для оформления паспорта РФ.

Захватчики угрожают украинцам, которые отказались от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных домов и отключением от электроэнергии.

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На Херсонщине оккупанты угрожают выселять украинцев за отказ от паспорта РФ

Ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что россияне продолжают проводить этнические чистки на оккупированных территориях.

Оккупанты якобы эвакуируют жителей, а это и является признаком геноцида в отношении украинского народа. В то же время на место коренных жителей они заселяют россиян.

Война в Украине, Каховка, Паспорт, Россия, Херсонская область
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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