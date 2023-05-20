На Херсонщине оккупанты угрожают выселять украинцев за отказ от паспорта РФ

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики продолжают заставлять местное население получать российские паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Для ускорения процесса паспортизации россияне проводят демонстративные рейды, чтобы запугать людей возможной мобилизацией и отчуждением имущества.

Оккупанты осуществляют поквартирные и подомовые обходы, проводят перепись населения и психологически давят на людей. Все это для оформления паспорта РФ.

Захватчики угрожают украинцам, которые отказались от получения российского паспорта, принудительным выселением из собственных домов и отключением от электроэнергии.

Ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что россияне продолжают проводить этнические чистки на оккупированных территориях.

Оккупанты якобы эвакуируют жителей, а это и является признаком геноцида в отношении украинского народа. В то же время на место коренных жителей они заселяют россиян.

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