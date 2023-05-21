Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный

Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Фото: Pexels

Работа зерновой инициативы возобновилась, но Россия в СКЦ продолжает блокировать входной флот на самый глубоководный Южный порт.

Об этом в Facebook сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, 19 мая было проинспектировано три судна, которые идут на загрузку в порты Одесса и Черноморск. В инспекции и регистрации судов на порт Южный Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

— 20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести семь инспекций входного флота на порты Одесса и Черноморск, но провела только две. Все заявленные на порт Южный Россия снова вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана, — говорится в сообщении.

21 мая запланировано только четыре инспекции, но снова без судов на порт Южный.

Отмечается, что такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет уже почти месяц, с 29 апреля 2023 года.

Читайте также
Зерновая сделка продлена еще на два месяца — президент Турции Эрдоган
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный

Сейчас в порту Южный более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африки и Азии, должны быть загружены на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции.

— Порт Южный из-за нехватки флота остановлен. Фактически Россия не допускает его к участию в зерновой инициативе, что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения, — добавляют в министерстве.

Украинская сторона обратилась к партнерам по соглашению для решения этого вопроса, поскольку недопуск судов на порт Южный является свидетельством того, что зерновое соглашение не работает на условиях, подписанных всеми сторонами.

Зерно, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Война в Украине и продовольственный кризис: участники саммита G7 приняли заявление
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Зерновая инициатива: РФ согласилась возобновить инспекцию судов для двух портов Одесской области
зерно
Зерновая инициатива не предусматривает выполнения каких-либо требований РФ – посол
зерно
Зерновая сделка продлена еще на два месяца — президент Турции Эрдоган
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Зерновая сделка до сих пор в подвешенном состоянии, последнее судно с кукурузой покинуло Украину
зерновий коридор зерно
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь