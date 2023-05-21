Отправку ожидает 1,5 млн т зерна: РФ почти месяц блокирует входной флот на порт Южный
Работа зерновой инициативы возобновилась, но Россия в СКЦ продолжает блокировать входной флот на самый глубоководный Южный порт.
Об этом в Facebook сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Так, 19 мая было проинспектировано три судна, которые идут на загрузку в порты Одесса и Черноморск. В инспекции и регистрации судов на порт Южный Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.
— 20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести семь инспекций входного флота на порты Одесса и Черноморск, но провела только две. Все заявленные на порт Южный Россия снова вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана, — говорится в сообщении.
21 мая запланировано только четыре инспекции, но снова без судов на порт Южный.
Отмечается, что такую деструктивную политику страна-агрессор осуществляет уже почти месяц, с 29 апреля 2023 года.
Сейчас в порту Южный более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африки и Азии, должны быть загружены на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции.
— Порт Южный из-за нехватки флота остановлен. Фактически Россия не допускает его к участию в зерновой инициативе, что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения, — добавляют в министерстве.
Украинская сторона обратилась к партнерам по соглашению для решения этого вопроса, поскольку недопуск судов на порт Южный является свидетельством того, что зерновое соглашение не работает на условиях, подписанных всеми сторонами.