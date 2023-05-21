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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На відправлення очікує 1,5 млн т. зерна: РФ майже місяць блокує вхідний флот на порт Південний

На відправлення очікує 1,5 млн т. зерна: РФ майже місяць блокує вхідний флот на порт Південний
Фото: Pexels

Робота Зернової ініціативи поновилась, але Росія в СКЦ продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт Південний.

Про це у Facebook повідомило у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, 19 травня, було проінспектовано 3 судна, які йдуть на завантаження до портів Одеса та Чорноморськ. В інспекції і реєстрації суден на порт Південний Росія відмовила в односторонньому порядку і без пояснення причин.

– 20 травня російська делегація в СКЦ погодилась провести 7 інспекцій вхідного флоту на порти Одеса та Чорноморськ, але провела лише 2. Всі заявлені на порт Південний Росія знов викреслила як з реєстраційного списку, так і з інспекційного плану, – йдеться у повідомленні.

21 травня заплановано лише 4 інспекцій, але знов без суден на порт Південний.

Зазначається, що таку деструктивну політику країна-агресор здійснює вже майже місяць, з 29 квітня 2023.

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Наразі в порту Південний понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, в тому числі Африка та Азія, має бути завантажено на 26 суден, які продовжують очікувати в територіальних водах Туреччини.

– Порт Південний через брак флоту зупинено. Фактично Росія не допускає його до участі в Зерновій ініціативі, що є черговим грубим порушенням підписаної угоди, – додають у міністерстві.

Українська сторона звернулась до партнерів по угоді для розв’язання цього питання, оскільки недопуск суден на порт Південний є свідченням того, що зернова угода не працює на умовах підписаними всіма сторонами.

Зерно, Чорноморська зернова ініціатива
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