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Наши города сожжены дотла бомбами и артиллерией РФ и похожи на Хиросиму — Зеленский

Наши города сожжены дотла бомбами и артиллерией РФ и похожи на Хиросиму — Зеленский
Фото: Офис президента

Разрушенные российской агрессией города Украины похожи на Хиросиму после Второй мировой войны. Украинцы хотят как можно быстрее отстроить свои дома, как это когда-то сделали японцы.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Хотя враг применяет не ядерное оружие, руины наших городов, которые сожжены дотла российскими бомбами и артиллерией, похожи на то, что я только что здесь (в Хиросиме, — Ред.) видел. Для меня честь здесь быть, в этом музее мира. Большое спасибо за такую возможность, — говорит глава государства.

Он добавил, что Хиросима смогла восстановиться после ужасной трагедии, украинцы тоже мечтают отстроить разрушенные войной города и села.

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Володимир Зеленський

– Мы мечтаем вернуть наши территории так же, как вернули наши северные территории, которые были оккупированы Россией. Мы должны вернуть и восточные, и южные территории. Мы мечтаем вернуть наших людей, которые в российском плену – военнопленные, гражданские взрослые и украденные дети. Мы мечтаем победить и мечтаем вернуть мир после победы, – подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил японский народ и главу страны за поддержку Украины.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Япония
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