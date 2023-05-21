Наши города сожжены дотла бомбами и артиллерией РФ и похожи на Хиросиму — Зеленский

Разрушенные российской агрессией города Украины похожи на Хиросиму после Второй мировой войны. Украинцы хотят как можно быстрее отстроить свои дома, как это когда-то сделали японцы.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Хотя враг применяет не ядерное оружие, руины наших городов, которые сожжены дотла российскими бомбами и артиллерией, похожи на то, что я только что здесь (в Хиросиме, — Ред.) видел. Для меня честь здесь быть, в этом музее мира. Большое спасибо за такую возможность, — говорит глава государства.

Он добавил, что Хиросима смогла восстановиться после ужасной трагедии, украинцы тоже мечтают отстроить разрушенные войной города и села.

– Мы мечтаем вернуть наши территории так же, как вернули наши северные территории, которые были оккупированы Россией. Мы должны вернуть и восточные, и южные территории. Мы мечтаем вернуть наших людей, которые в российском плену – военнопленные, гражданские взрослые и украденные дети. Мы мечтаем победить и мечтаем вернуть мир после победы, – подчеркнул глава государства.

Также он поблагодарил японский народ и главу страны за поддержку Украины.

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