Наші міста спалені вщент бомбами та артилерією РФ і схожі на Хіросіму – Зеленський

Зруйновані російською агресією міста України схожі на Хіросіму після Другої світової війни. Українці хочуть якнайшвидше відбудувати свої домівки, як це колись зробили японці.

Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

– Хоч ворог застосовує не ядерну зброю, руїни наших міст, які спалені вщент російськими бомбами та артилерією, схоже на те, що я тільки що тут (у Хіросімі, – Ред.) бачив. Для мене честь тут бути, у цьому музеї миру. Дуже дякую за таку можливість, – каже голова держави.

Він додав, що Хіросіма змогла відновитися після жахливої трагедії, українці мріють теж відновити зруйновані війною міста та села.

– Ми мріємо повернути наші території так само, як повернули наші північні території, які були окуповані Росією. Ми маємо повернути і східні, і південні території. Ми мріємо повернути наших людей, які в російському полоні – військовополонені, цивільні дорослі та вкрадені діти. Ми мріємо перемогти і мріємо повернути мир після перемоги, – підкреслив глава держави.

Також він подякував японському народу та голові країни за підтримку України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.