От Японии до арабских стран, от Европы до Америки. Украина предложила миру формулу мира — Зеленский

Президент Владимир Зеленский на сессии саммита G7 заявил, что никто не сядет за стол переговоров с РФ, пока оккупанты будут находиться на территории Украины.

Об этом он написал в Telegram.

— Украина предложила формулу мира миру. Пока российские захватчики остаются на нашей земле, никто не сядет за стол переговоров с Россией. Колонизатор должен уйти вон. Но мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир, — говорится в сообщении.

Он отметил, что украинскую формулу мира разработали так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН и чтобы “каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать”.

— От Японии до арабских стран, от Европы до Латинской Америки — мы находим поддержку для формулы мира. И мы продолжаем эту работу, — подчеркнул Зеленский.



Кроме того, в Хиросиме Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо.

Во время встречи с президентом Индонезии лидеры обсудили реализацию украинской формулы мира. Также Зеленский проинформировал собеседника о ходе боевых действий и привлек внимание к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

Он призвал Джоко Видодо способствовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Президент Украины также выразил благодарность Индонезии за готовность поддержать усилия по восстановлению нашей страны, в частности в сфере здравоохранения.

С премьером Канады Зеленский обсудил дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуацию на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическую интеграцию Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.