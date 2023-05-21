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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Від Японії до арабських країн, від Європи до Америки. Україна запропонувала формулу миру світові – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що ніхто не сяде за стіл переговорів з РФ, поки окупанти перебуватимуть на території України.

Про це він написав у Telegram.

– Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир, – йдеться у  повідомленні.

Він зазначив, що українську формулу миру розробили так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН і щоб “кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати”.

– Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу, – наголосив Зеленський.


Окрім того, у Хіросімі Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президентом Індонезії Джоко Відодо.

Під час зустрічі з президентом Індонезії лідери обговорили реалізацію української формули миру. Також Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг бойових дій та привернув увагу до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Він закликав Джоко Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Президент України також висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення нашої країни, зокрема у сфері охорони здоров’я.

З прем’єром Канади Зеленський обговорив подальшу взаємодію у сфері безпеки й оборони, ситуацію на фронті, навчання українських офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER, важливість реалізації всіх пунктів української формули миру та євроатлантичну інтеграцію України.

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