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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Це новий рівень ведення бойових дій: експерт пояснив, як F-16 допоможуть виграти війну

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Застосування американських винищувачів F-16 у війні допоможе ЗСУ вийти на новий рівень ведення бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону розповів Костянтин Криволап, авіаційний експерт, колишній інженер випробувач КБ ім. Антонова.

– F-16 – це літак, який “спілкується” із сусідніми літаком, з центром управління. Він може отримувати інформацію від засобів ППО, Patriot, Nasams, Iris-T. Перша його місія буде – це патрулювання повітря для захисту нашого повітряного простору. Щодо його тактичного застосування, то це нанесення ударів по наземних цілях, кораблям, інфраструктурі, знищення повітряних цілей. Також це подавлення систем ППО, РЕБ, – пояснив він.

Втім, за словами експерта, для використання F-16 Україні потрібно підготувати інфраструктуру, а також вирішити низку організаційних та логістичних питань.

– Пілотів навчити – це одна справа. Нам треба підготувати інфраструктуру, вирішити низку організаційних технічних питань, підготувати спеціальність “технік літака”. Є мануали на ці F-16, обладнання має свою специфіку, є порядок огляду цього літака. Це праця не менша, ніж опанування професії пілота F-16. Також треба вирішити низку логістичних проблем – постачання запчастин, налаштування, обслуговування спеціалістами, – додав він.

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