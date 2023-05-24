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Обучение пилотов ВСУ на F-16 не делает НАТО стороной в войне — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Поддержка Украины путем обучения пилотов на истребителях F-16 не делает НАТО и страны-союзники стороной конфликта.

Об этом заявил во вторник генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран ЕС.

Он приветствовал решение нескольких союзников по НАТО начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

— Это важный шаг, который частично позволит нам на определенном этапе поставить истребители, но также посылает очень четкий сигнал, что мы здесь надолго, и что Россия не может переждать (помощь Украине от Запада, — Ред.), — сказал он.

Столтенберг продолжил, что “право на самооборону закреплено в уставе ООН. Мы помогаем Украине отстаивать это право. Это наше право — помогать им защищать право ООН, международное право, против агрессивной войны. Это не делает НАТО и союзников НАТО стороной конфликта, но мы поддерживаем Украину, чтобы защитить себя от агрессивной войны, жестокого вторжения президента Путина”.

Напомним, в пятницу, 19 мая, президент США Джо Байден сообщил лидерам G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

После того, как Байден поддержал идею обучения украинских пилотов полетам на самолетах F-16, заместитель министра иностранных дел России предупредил западные страны об “огромных рисках” в случае предоставления Украине истребителей F-16.

В ответ на это президент Байден высмеял заявление МИД РФ, сказав, что это действительно является риском, но для России.

Источник: CNN
Йенс Столтенберг, Винищувач F-16, Истребители для Украины, НАТО, Украина
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