Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 23.05.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях было более 30 боевых столкновений.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 23.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 454-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.