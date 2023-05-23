Карта боевых действий на 23.05.2023 – ситуация на фронте

В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях было более 30 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 23.05.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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