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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 23.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях было более 30 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 23.05.2023

Карта бойових дій 23 травня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 454-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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