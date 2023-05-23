Новые обыски в деле Князева: НАБУ изъяло еще почти $500 тыс.

В деле экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении $2,7 млн взятки, во время обысков дополнительно изъята крупная сумма наличных — почти $500 тыс.

Сейчас НАБУ и САП исследуют источник происхождения средств, скрытых участниками преступления.

Обыски проводились 22 мая в рамках досудебного расследования о получении $2,7 млн тогда еще председателем Верховного суда и адвокатом.

Эти средства передавали Князеву в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов, отмечают в НАБУ.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил запрос Специализированной антикоррупционной прокуратуры, предоставив разрешение на взятие под стражу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки.

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