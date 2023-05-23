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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нові обшуки у справі Князєва: НАБУ вилучило ще майже $500 тис.

Справа Князєва
Фото: НАБУ

У справі ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні $2,7 млн хабаря, під час обшуків додатково вилучено велику суму готівки – майже $500 тис.

Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження коштів, схованих учасниками злочину.

Обшуки проводилися 22 травня у межах досудового розслідування щодо отримання $2,7 млн тоді ще головою Верховного суду і адвокатом.

Ці кошти передавали Князєву в обмін на рішення на користь одного з українських бізнесменів, зазначають в НАБУ.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надавши дозвіл на взяття під варту ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря.

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Верховний суд, Всеволод Князєв, Корупція, НАБУ, Обшуки, Хабар, Хабарництво
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