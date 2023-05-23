Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ

Уночі 23 травня російські війська атакували Україну безпілотниками.

Оновлено о 08:11. Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, на різних напрямках було знищено шість ворожих ударних безпілотників Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА Мерлін-ВР.

Оновлено о 07:45. Два ворожих ударних безпілотники Shahed-136/131 було ліквідовано протиповітряною обороною Повітряного командування Південь над Миколаївською областю, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Оновлено о 06:23. Першим про знищення всіх безпілотників під час нічної атаки 23 травня повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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