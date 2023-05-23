Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ

Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ

Уночі 23 травня російські війська атакували Україну безпілотниками.

Оновлено о 08:11. Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, на різних напрямках було знищено шість ворожих ударних безпілотників Shahed-136/131 та два розвідувальні БпЛА Мерлін-ВР.

Оновлено о 07:45. Два ворожих ударних безпілотники Shahed-136/131 було ліквідовано протиповітряною обороною Повітряного командування Південь над Миколаївською областю, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Оновлено о 06:23. Першим про знищення всіх безпілотників під час нічної атаки 23 травня повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 454-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Дрони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знищено пожежні авто, поранено рятувальника: наслідки удару по частині ДСНС у Дніпрі
Обстріл Дніпра 22 травня - наслідки
РФ і далі атакуватиме, щоб виснажувати нашу ППО: Гуменюк про повітряні удари
Наталія Гуменюк
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 20 дронів-камікадзе Shahed
дрон Shahed Герань-2
Нічна атака на Київ: наша ППО знищила всі ворожі дрони
пожежа в Києві
На Волині все спокійно – ОВА про нічну атаку РФ
небо
Відео
Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два фундаментальні принципи. Детальніше – у матеріалі.

Валентина Чорна, Яна Брензей
Газові сховища будуть наповнені! Укртрансгаз готується до опалювального сезону 2023
Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (22.05.2023)
Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 21:30 (22.05.2023)
Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (22.05.2023)
Знищено 8 БпЛА – Повітряні сили про нічну атаку РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь