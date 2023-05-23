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В Украине введут обязательную реструктуризацию кредитов: кого это коснется

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховной Раде соответствующий комитет рекомендует внести изменения в законопроект №9051 О потребительском кредитовании, согласно которому предлагается на период военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по договорам о кредите.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это касается украинцев, состоящих на учете как внутренне перемещенные лица. Это распространяется на граждан, местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся боевые действия, или временно оккупированная РФ территория.

— Законопроект направлен на комплексное решение проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по договорам о потребительском кредите у потребителей, местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания которых является территория, на которой ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная РФ территория, — отметил он.

Соответствующую рекомендацию относительно изменений в раздел IV Заключительные и переходные положения законопроекта предоставил Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Верховна Рада, Закон, Кредит
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