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В Україні запровадять обов’язкову реструктуризацію кредитів: кого це торкнеться

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховній Раді відповідний комітет рекомендує ухвалити зміни до законопроєкту №9051 Про споживче кредитування, згідно з яким пропонується на період воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення запровадити обов’язкову реструктуризацію зобов’язань споживачів за договорами про кредит.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що це стосується українців, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи. Це розповсюджується на громадян, місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована РФ територія.

– Законопроєкт спрямований на комплексне вирішення проблеми нарахування надмірних та непропорційно великих процентів за договорами про споживчий кредит у споживачів, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована РФ територія, – зазначив він.

Відповідну рекомендацію щодо змін до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту надав Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Верховна Рада, Закон, Кредит
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