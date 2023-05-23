В Украине появится резерв работников на деоккупированных территориях: кто в приоритете
Правительство одобрило механизм формирования резерва работников для работы на деоккупированных территориях.
Это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы в этих регионах.
Лица, которые хотят работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) рассмотрит их и проверит профессиональную подготовку кандидатов.
Приоритетное право на назначение на должности будут иметь:
- ветераны войны;
- внутренне перемещенные лица;
- лица, ранее занимавшие эти должности;
- лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.
– Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после освобождения возобновить работу государственных органов на деоккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию, – говорится на сайте Правительственного портала.