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В Украине появится резерв работников на деоккупированных территориях: кто в приоритете

В Украине появится резерв работников на деоккупированных территориях: кто в приоритете
Фото: Depositphotos

Правительство одобрило механизм формирования резерва работников для работы на деоккупированных территориях.

Это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы в этих регионах.

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Лица, которые хотят работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) рассмотрит их и проверит профессиональную подготовку кандидатов.

Приоритетное право на назначение на должности будут иметь:

  • ветераны войны;
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица, ранее занимавшие эти должности;
  • лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.

– Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после освобождения возобновить работу государственных органов на деоккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию, – говорится на сайте Правительственного портала.

Источник: Кабмин
Война в Украине, Кабмин, Робота
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