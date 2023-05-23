В Украине появится резерв работников на деоккупированных территориях: кто в приоритете

Правительство одобрило механизм формирования резерва работников для работы на деоккупированных территориях.

Это позволит обеспечить кадрами военные администрации и другие государственные органы в этих регионах.

Лица, которые хотят работать на деоккупированных территориях, будут заполнять электронную анкету. Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) рассмотрит их и проверит профессиональную подготовку кандидатов.

Приоритетное право на назначение на должности будут иметь:

ветераны войны;

внутренне перемещенные лица;

лица, ранее занимавшие эти должности;

лица, имеющие опыт работы по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, будет проводиться профессиональное обучение лиц, зачисленных в резерв.

– Такой принцип формирования резерва восстановления позволит в кратчайшие сроки после освобождения возобновить работу государственных органов на деоккупированных территориях и обеспечить их ускоренную реинтеграцию, – говорится на сайте Правительственного портала.

Источник : Кабмин

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