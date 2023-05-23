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В Україні з’явиться резерв працівників на деокупованих територіях: хто в пріоритеті

В Україні з’явиться резерв працівників на деокупованих територіях: хто в пріоритеті
Фото: Depositphotos

Уряд схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях.

Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи у цих регіонах.

Особи, які прагнуть працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі Національне агентство з питань державної служби (НАДС) розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.

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Пріоритетне право на призначення на посади матимуть:

  • ветерани війни;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • особи, які раніше займали ці посади;
  • особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.

– Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу в найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію, – йдеться на сайті Урядового порталу.

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Кабмін, Робота
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