В Україні з’явиться резерв працівників на деокупованих територіях: хто в пріоритеті
Уряд схвалив механізм формування резерву працівників для роботи на деокупованих територіях.
Це дасть змогу забезпечити кадрами військові адміністрації й інші державні органи у цих регіонах.
Особи, які прагнуть працювати на деокупованих територіях, будуть заповнювати електронну анкету. Далі Національне агентство з питань державної служби (НАДС) розглядатиме заповнені анкети та перевірятиме професійну підготовку кандидатів.
Пріоритетне право на призначення на посади матимуть:
- ветерани війни;
- внутрішньо переміщені особи;
- особи, які раніше займали ці посади;
- особи, які мають досвід роботи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Крім того, буде проводитись професійне навчання осіб, зарахованих до резерву.
– Такий принцип формування резерву відновлення дасть змогу в найкоротші строки після звільнення відновити роботу державних органів на деокупованих територіях та забезпечити їх прискорену реінтеграцію, – йдеться на сайті Урядового порталу.