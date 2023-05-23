Зеленский поехал на фронт поздравить военных

23 мая президент Украины Владимир Зеленский поехал на фронт, чтобы поздравить морских пехотинцев с их праздником.

Обновлено в 10:50.

– Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждой и каждому, кто защищает Украину! – отметил глава государства.

Обновлено в 09:15. За полтора часа до объявления о визите на фронт президент Украины опубликовал поздравление военным на своих страницах в соцсетях.

Морские пехотинцы, подчеркнул глава государства, подготовленные к действиям на суше, с моря и воздуха, успешно выполняют сложные задачи.

– Мотивированные, сильные, отважные. Враг ощущает мощь наших воинов. Спасибо, что защищаете родную землю!

Всегда будем помнить героев, отдавших жизнь ради будущего нашего государства. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине! – сказал президент Украины.

День морской пехоты в Украине каждый год отмечают 23 мая.

Эта дата праздника военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины установлена с 2018 года указом президента Украины №145/2018 О Дне морской пехоты Украины.

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