Зеленський відвідав фронт, щоб привітати військових

23 травня президент України Володимир Зеленський поїхав на фронт, щоб привітати морських піхотинців із їхнім святом.

Оновлено о 12:10. Згідно з новими подробицями від президента України, Володимир Зеленський нагородив військових, які тримають смугу оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області.

Оновлено о 10:50.

– Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! – зауважив глава держави.

Оновлено о 09:15. За півтори години до оголошення про візит на фронт президент України оприлюднював вітання військовим на своїх сторінках в соцмережах.

Морські піхотинці, наголосив глава держави, підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря, успішно виконують складні завдання.

– Мотивовані, сильні, відважні. Ворог потужно відчуває міць наших воїнів. Дякую, що бороните рідну землю!

Завжди пам’ятатимемо героїв, які віддали життя заради майбутнього нашої держави. Слава морській піхоті України! Слава Україні! – зауважив президент України.

День морської піхоти в Україні щороку відзначають 23 травня.

Цю дату свята військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України започатковано в 2018 році указом президента України №145/2018 Про День морської піхоти України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.