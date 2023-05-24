Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Чоловік зливав ворогу позиції ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року.

– Встановлено, що фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах, – йдеться у повідомленні.

Отримані відомості російський агент передавав своєму “куратору” з підконтрольного агресору “МДБ ДНР” у тимчасово окупованій Горлівці.

Отриману інформацію загарбники планували використати для обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

Контррозвідники Служби безпеки викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали. Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МДБ ДНР” в окупованій Горлівці.

Для комунікації з “куратором” ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передавання розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело : СБУ

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