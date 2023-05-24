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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ

Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Чоловік зливав ворогу позиції ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року.

– Встановлено, що фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах, – йдеться у повідомленні.

Отримані відомості російський агент передавав своєму “куратору” з підконтрольного агресору “МДБ ДНР” у тимчасово окупованій Горлівці.

Отриману інформацію загарбники планували використати для обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

Контррозвідники Служби безпеки викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали. Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ
Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ
Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ
Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ
Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ
Зливав позиції ЗСУ під Бахмутом та Авдіївкою. СБУ затримала агента РФ

За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МДБ ДНР” в окупованій Горлівці.

Для комунікації з “куратором” ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передавання розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, СБУ
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