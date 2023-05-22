Разжигание межрелигиозной вражды: СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Буковины
Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря УПЦ МП в Черновицкой области во время литургий пренебрежительно высказывался в отношении ПЦУ, называя “церковью антихриста” и “сатанинской”.
Такими действиями митрополит оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение ситуации в регионе.
Проведенная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности настоятеля монастыря.
Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.
16 мая депутаты Черновицкого облсовета поддержали запрет деятельности на территории области религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией.