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Общество
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Разжигание межрелигиозной вражды: СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Буковины

Разжигание межрелигиозной вражды: СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Буковины

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря УПЦ МП в Черновицкой области во время литургий пренебрежительно высказывался в отношении ПЦУ, называя “церковью антихриста” и “сатанинской”.

Такими действиями митрополит оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение ситуации в регионе.

Проведенная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности настоятеля монастыря.

Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения.

16 мая депутаты Черновицкого облсовета поддержали запрет деятельности на территории области религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией.

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Разжигание межрелигиозной вражды: СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Буковины

Источник: СБУ
Буковина, Война в Украине, Релігія, Российская пропаганда, СБУ, УПЦ МП, Черновицкая область
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