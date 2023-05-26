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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Усилия должны быть международными: Остин озвучил ожидания по финансированию поставок F-16 Украине

F-16
Фото: Unsplash

Поставки Украине истребителей F-16 является планом, который требует много затрат, поэтому для этого в поддержке ВСУ самолетами нужны совместные усилия Конгресса США и других партнеров Украины.

Об этом в четверг, 25 мая, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.

— Не секрет, что это будет дорогим удовольствием, — указал он.

По его словам, сейчас обе партии Конгресса США поддерживают планы по оказанию военной помощи Украине, поэтому он надеется, это распространится и на вопрос поставок Воздушным силам ВСУ многоцелевых истребителей F-16.

Ллойд Остин добавил, что вопросом финансирования программы по поставкам самолетов должен заниматься не только США, но и другие партнеры Украины. Речь идет о тех, кто не будет готов передать Украине самолеты.

— Эти усилия должны быть международными, — подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, 25 мая состоялась уже 12 встреча министров обороны стран мира в рамках Контактной группы по обороне Украины, более известной, как заседание в формате Рамштайн. На встрече был и министр обороны Украины Алексей Резников, который рассказал об актуальных потребностях Украины.

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Источник: PBS NewsHour

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Ллойд Остин, США
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