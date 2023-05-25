Фокус на защите неба: Остин назвал ключевые темы Рамштайна-12

Ключевой темой сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) будет усиление защиты украинского неба.

Об этом заявил во вступительном слове министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что союзники продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины и “спасать невинные жизни”. Остин уточнил, что РФ возобновила шокирующие и позорные ракетные атаки, нацелив, в частности, гиперзвуковые ракеты на Киев.

Глава Пентагона напомнил, что украинцы уже получили зенитно-ракетные комплексы Patriot от США, Германии и Нидерландов, и эти системы “спасают жизни”. Так же, как и другие комплексы ПВО – IRIS-T и NASAMS, предоставленные союзниками.

Остин назвал наземные системы ПВО “самым важным потенциалом”, который участники Контактной группы предоставляют Украине для защиты неба и гражданской инфраструктуры.

– И Украина точно и умело сбивает российские ракеты… Мы помогли Украине защитить небо. И мы не отступим. Россия не смогла получить преимущество в украинском воздушном пространстве. И поэтому возможности противовоздушной обороны снова будут в центре наших сегодняшних дискуссий, – подчеркнул Остин.

Еще одной темой, по его словам, будут “пути дальнейшего ускорения промышленного производства критических систем”. Речь идет о наращивании промышленных мощностей производства оружия.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III provides opening remarks at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/F4RirqThCM — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 25, 2023

– Мы сосредоточены на поставках, достигающих реальных результатов в реальном времени. Однако Соединенные Штаты также привержены долгосрочной поддержке Украины, — заявил глава Пентагона.

Остин напомнил, что Вашингтон недавно поддержал обучение украинских пилотов на современных истребителях четвертого поколения, в том числе на F-16. Он объяснил, что это будет способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей Воздушных сил Украины “в долгосрочной перспективе”.

– Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели… Это еще раз демонстрирует нашу общую решимость обеспечить, чтобы суверенная и безопасная Украина могла сдерживать любую будущую агрессию и защищаться от будущих атак, – добавил Остин.

По его словам, объем оборонной помощи Украине в рамках группы Рамштайн достиг около $65 млрд. В частности, США со времени прошлого заседания Контактной группы предоставили помощь на $1,8 млрд. В пакеты вошли боеприпасы к системам HIMARS, противотанковые системы и ракеты с лазерной наводкой, бронированные мостовые системы, комплексы ПВО.

Кроме того, союзники поставляют 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, обучают украинцев на своих полигонах и технике.

– Ставки высоки, но причина справедлива. И наша воля сильна… И мы будем отстаивать свободную и суверенную Украину столько, сколько потребуется, — подытожил Остин.

Это уже двенадцатая встреча министров обороны стран-союзниц в формате Рамштайн. В этот раз она проходит онлайн. К встрече присоединился глава Минобороны Украины Алексей Резников, который должен был проинформировать союзников о неотложных нуждах украинской армии.

Источник: Минобороны США

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