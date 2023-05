Фокус на защите неба: Остин назвал ключевые темы Рамштайна-12

Ключевой темой сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн) будет усиление защиты украинского неба.

Об этом заявил во вступительном слове министр обороны США Ллойд Остин.

Он отметил, что союзники продолжают укреплять противовоздушную оборону Украины и “спасать невинные жизни”. Остин уточнил, что РФ возобновила шокирующие и позорные ракетные атаки, нацелив, в частности, гиперзвуковые ракеты на Киев.

Глава Пентагона напомнил, что украинцы уже получили зенитно-ракетные комплексы Patriot от США, Германии и Нидерландов, и эти системы “спасают жизни”. Так же, как и другие комплексы ПВО – IRIS-T и NASAMS, предоставленные союзниками.

Остин назвал наземные системы ПВО “самым важным потенциалом”, который участники Контактной группы предоставляют Украине для защиты неба и гражданской инфраструктуры.

Еще одной темой, по его словам, будут “пути дальнейшего ускорения промышленного производства критических систем”. Речь идет о наращивании промышленных мощностей производства оружия.

