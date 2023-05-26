Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео с места взрывов.
По данным сообщества БердянсЬк Сегодня в Telegram, взрывов было несколько, а на их место выехали автомобили скорой помощи.
— Бердянцы сообщают о звуках детонации! Также промчались машины скорой помощи! Взрывы были и возле села Осипенко. По крайней мере местные слышали очень громкие звуки и трясло дома! Предварительно прилетов было несколько! Громче всего было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода), — говорится в сообщении.
Взрывы также подтвердили и в Бердянской городской военной администрации, где указывается, что “оккупанты не досчитались установок С-300”.
Россияне, которые временно оккупируют территорию города, также жалуются на прилеты.
Сейчас официальных комментариев от военных по поражению целей в оккупированном Бердянске — нет.
Фото: Бердянськ в окупації
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко