Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео с места взрывов.

По данным сообщества БердянсЬк Сегодня в Telegram, взрывов было несколько, а на их место выехали автомобили скорой помощи.

— Бердянцы сообщают о звуках детонации! Также промчались машины скорой помощи! Взрывы были и возле села Осипенко. По крайней мере местные слышали очень громкие звуки и трясло дома! Предварительно прилетов было несколько! Громче всего было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода), — говорится в сообщении.

Взрывы также подтвердили и в Бердянской городской военной администрации, где указывается, что “оккупанты не досчитались установок С-300”.

Россияне, которые временно оккупируют территорию города, также жалуются на прилеты.

Сейчас официальных комментариев от военных по поражению целей в оккупированном Бердянске — нет.

Фото: Бердянськ в окупації

Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина откроет посольство в Руанде и расширит сотрудничество — МИД
Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Обучение пилотов на F-16 и системы ПВО: итоги Рамштайна-12
Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн — СМИ
HIMARS
В районе военного аэродрома в российском Морозовске прогремели взрывы
Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Разведывательный корабль РФ Иван Хурс был подбит надводным дроном — Минобороны показало видео
Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Видео
ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
На Закарпатье производят макеты ПТРК Стугна: как это помогает ВСУ
Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Видео и электронные бланки: как изменится техосмотр в Украине
Таксі
Десятки погибших и сотни раненых ежедневно: как РФ попала в ловушку в Бахмуте
Бахмут
Готовит борщ и пироги: трехлетняя блогерша разрывает соцсети и помогает ВСУ
Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь