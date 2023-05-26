Над городом столб дыма: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео с места взрывов.

По данным сообщества БердянсЬк Сегодня в Telegram, взрывов было несколько, а на их место выехали автомобили скорой помощи.

— Бердянцы сообщают о звуках детонации! Также промчались машины скорой помощи! Взрывы были и возле села Осипенко. По крайней мере местные слышали очень громкие звуки и трясло дома! Предварительно прилетов было несколько! Громче всего было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода), — говорится в сообщении.

Взрывы также подтвердили и в Бердянской городской военной администрации, где указывается, что “оккупанты не досчитались установок С-300”.

Россияне, которые временно оккупируют территорию города, также жалуются на прилеты.

Сейчас официальных комментариев от военных по поражению целей в оккупированном Бердянске — нет.

Фото: Бердянськ в окупації

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