Над містом стовп диму: в окупованому Бердянську пролунали вибухи
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують відео з місця вибухів.
За даними спільноти БердянсЬк Сьогодні у Telegram, вибухів було декілька, а на їх місце виїхали автомобілі швидкої допомоги.
– Бердянці повідомляють про звуки детонації! Також промчали машини швидкої допомоги! Вибухи були і біля села Осипенко. Принаймні місцеві чули дуже гучні звуки та трусило хати! Попередньо прильотів було декілька! Найгучніше було у районах: АКЗ (територія Азовкабель), Порт, Азмол (територія заводу), – йдеться у повідомленні.
Вибухи також підтвердили і в Бердянській міській військовій адміністрації, де вказується, що “окупанти не дорахувалися установок С-300”.
Росіяни, які тимчасово окупують територію міста, також жаліються на прильоти.
Наразі офіційних коментарів від військових щодо ураження цілей в окупованому Бердянську – немає.
Фото: Бердянськ в окупації
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко