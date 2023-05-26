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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Над містом стовп диму: в окупованому Бердянську пролунали вибухи

Над містом стовп диму: в окупованому Бердянську пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують відео з місця вибухів.

За даними спільноти БердянсЬк Сьогодні у Telegram, вибухів було декілька, а на їх місце виїхали автомобілі швидкої допомоги.

– Бердянці повідомляють про звуки детонації! Також промчали машини швидкої допомоги! Вибухи були і біля села Осипенко. Принаймні місцеві чули дуже гучні звуки та трусило хати! Попередньо прильотів було декілька! Найгучніше було у районах: АКЗ (територія Азовкабель), Порт, Азмол (територія заводу), – йдеться у повідомленні.

Вибухи також підтвердили і в Бердянській міській військовій адміністрації, де вказується, що “окупанти не дорахувалися установок С-300”.

Росіяни, які тимчасово окупують територію міста, також жаліються на прильоти.

Наразі офіційних коментарів від військових щодо ураження цілей в окупованому Бердянську – немає.

Фото: Бердянськ в окупації

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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