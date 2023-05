Время пришло: западная пресса пишет о контрнаступлении Украины

С утра 27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, усилил предположения о том, что долгожданное контрнаступление против российских оккупационных сил подошло к началу.

На своих страницах в социальных сетях он опубликовал видео с надписью “пришло время возвращать свое”.

Само видео показывает украинских защитников, которые читают что-то на подобии молитвы перед тем, как пойти в бой. На кадрах можно увидеть современную западную технику, в том числе, танки Leopard 2 и противоминные боевые машины MRAP, которые используют воины ВСУ.

Эта публикация украинского главнокомандующего расширило предположения как внутри Украины, так и вовне, что контрнаступление ВСУ начинается.

Что об этом пишет иностранная пресса — читайте на Фактах ICTV.

Американский телеканал CNN отмечает, что сообщение Залужного появилось после примерно месяца возможных намеков на готовящуюся контрнаступательную операцию, включая увеличение числа определенных видов нападений и развертывание военной техники.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии CNN заверил журналистов, что украинские власти имеют понимание о том, как должно начаться контрнаступление.

CNN отмечает, что, возможно, о начале контрнаступления станет известно тогда, когда появятся первые ощутимые результаты. Многое из того, что происходит, не озвучивается на публике, даже если план уже разработан, добавляет телеканал.

Параллельно с этим Алексей Данилов в комментарии Би-би-си сказал, что контрнаступление может произойти “завтра, послезавтра или через неделю”.

По его словам, Украина “не имеет права на ошибку” в принятии решения, потому что это историческая возможность, которую “мы не можем упустить”.

В то же время, в интервью The Guardian советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что со стороны Киева уже начались предварительные операции, чтобы подготовить почву для контрнаступления против российских оккупационных сил.

Он заверил, что интенсивность будет нарастать, однако это займет довольно длительный период времени.

The Guardian отмечает, что продолжительная сухая погода способствовала ожиданию контрнаступления, как и заход российских повстанческих групп в Белгород, возможно, с целью отвлечь войска и технику от линии фронта в Украине.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter предположил, что молитвой, опубликованной Залужным, Украина показывает, что ее “войска готовятся к бою”.

“The time has come to take back what’s ours,” Ukrainian Commander-in-Chief of the Armed Forces, Valeriy Zaluzhny wrote on Telegram this morning. His message was accompanied by a video showing Ukrainian troops preparing for battle. pic.twitter.com/ex5mcr5c7J

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 27, 2023