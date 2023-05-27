Время пришло: западная пресса пишет о контрнаступлении Украины

С утра 27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, усилил предположения о том, что долгожданное контрнаступление против российских оккупационных сил подошло к началу.

На своих страницах в социальных сетях он опубликовал видео с надписью “пришло время возвращать свое”.

Само видео показывает украинских защитников, которые читают что-то на подобии молитвы перед тем, как пойти в бой. На кадрах можно увидеть современную западную технику, в том числе, танки Leopard 2 и противоминные боевые машины MRAP, которые используют воины ВСУ.

Эта публикация украинского главнокомандующего расширило предположения как внутри Украины, так и вовне, что контрнаступление ВСУ начинается.

Что об этом пишет иностранная пресса — читайте на Фактах ICTV.

Американский телеканал CNN отмечает, что сообщение Залужного появилось после примерно месяца возможных намеков на готовящуюся контрнаступательную операцию, включая увеличение числа определенных видов нападений и развертывание военной техники.

— Официально, однако, операция не началась. За президентом Украины Владимиром Зеленским последнее слово о том, когда начнется операция. Но он может даже не делать этого публично, чтобы не выводить Москву из равновесия, пишет издание.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии CNN заверил журналистов, что украинские власти имеют понимание о том, как должно начаться контрнаступление.

— Мы четко понимаем, когда, где, как и что должно начаться. Окончательное решение за президентом… когда решение будет принято, Россия это обязательно почувствует, — заявил Данилов.

CNN отмечает, что, возможно, о начале контрнаступления станет известно тогда, когда появятся первые ощутимые результаты. Многое из того, что происходит, не озвучивается на публике, даже если план уже разработан, добавляет телеканал.

Параллельно с этим Алексей Данилов в комментарии Би-би-си сказал, что контрнаступление может произойти “завтра, послезавтра или через неделю”.

По его словам, Украина “не имеет права на ошибку” в принятии решения, потому что это историческая возможность, которую “мы не можем упустить”.

В то же время, в интервью The Guardian советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что со стороны Киева уже начались предварительные операции, чтобы подготовить почву для контрнаступления против российских оккупационных сил.

— Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или часа. Это непрерывный процесс деоккупации, и некоторые процессы уже происходят, например, разрушение линий снабжения или подрыв складов за линией фронта, — сказал Подоляк.

Он заверил, что интенсивность будет нарастать, однако это займет довольно длительный период времени.

The Guardian отмечает, что продолжительная сухая погода способствовала ожиданию контрнаступления, как и заход российских повстанческих групп в Белгород, возможно, с целью отвлечь войска и технику от линии фронта в Украине.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер в своем Twitter предположил, что молитвой, опубликованной Залужным, Украина показывает, что ее “войска готовятся к бою”.

“The time has come to take back what’s ours,” Ukrainian Commander-in-Chief of the Armed Forces, Valeriy Zaluzhny wrote on Telegram this morning. His message was accompanied by a video showing Ukrainian troops preparing for battle. pic.twitter.com/ex5mcr5c7J — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 27, 2023

Британское издание Sky News, в то же время, считает, что ролик Залужного призван привлечь поддержку со стороны украинской нации.

Газета The New York Times обратила внимание на масштабные сбои интернета на Крымском полуострове и других территориях Украины, оккупированных Россией. Издание связывает отключение интернета с рядом предыдущих сигналов и предположений о том, что “начало контрнаступления уже близко”.

О том, что в Крыму и на других оккупированных территориях есть подтвержденные данные перебоя со связью таже сообщила компания NetBlocks, которая отслеживает сбои в сетевой связи во всем мире.

— Подтверждено: сетевые данные подтверждают сообщения о масштабном сбое в интернете на Крымском полуострове и частях оккупированной Украины, включая Запорожскую область сегодня вечером, — написали в NetBlocks.

⚠ Confirmed: Network data corroborate reports of a major internet outage affecting the Crimean peninsula and parts of occupied #Ukraine️ including Zaporizhzhia region from this evening ???? pic.twitter.com/djNeaeCwEF — NetBlocks (@netblocks) May 26, 2023

Причиной сбоя интернета NetBlocks назвала перебои в работе российского интернет-провайдера Miranda Media, который работает в Крыму.

Кроме того, интернет-связь также пропала в Бердянске и Мелитополе, что NYT называет стратегически важными городами для России, которая превратила их в военные опорные пункты.

Особое внимание американская газета обращает на то, что интернет-услуги также прекратились в Запорожской области, включая Энергодар, где, как известно, российские войска оккупировали крупнейшую в Европе атомную электростанцию, ЗАЭС.

Сбой в работе электричества и связи произошел на фоне предупреждений со стороны Главного управления разведки о подготовке масштабных провокаций Россией на Запорожской АЭС.

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