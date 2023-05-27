Все будет зависеть от контрнаступления: аналитик озвучил два варианта окончания войны
Военный и политический аналитик, бывший командир штурмовой роты в батальоне Айдар Евгений Дикий дал свой прогноз относительно двух вариантов окончания войны.
В интервью Новинарне он сказал, что все будет зависеть он украинского контрнаступления.
По его словам, при идеальном раскладе украинское контрнаступление может привести к тому, что активная фаза войны закончится осенью этого года, но этот шанс мал.
— Идеальный для нас это: полный коллапс российской группировки, уничтожение ее в течение этого лета, триумфальное вступление в Крым, а еще после этого и запуск внутрироссийской смуты, когда им просто станет не до нас, — сказал он.
Также он озвучил альтернативный сценарий, который он назвал очень плохим.
— Наступление вообще проваливается, в таком случае нас уже этой осенью сажают за стол переговоров, заставляют замириться по нынешней линии фронта. Происходит замораживание конфликта по корейскому сценарию, и это для нас фактически проигрышный вариант, — сказал он.
Дикий пояснил, что тогда россияне воспользуются перерывом для дополнительной мобилизации, восстановления своего оборонпрома, закупки того, чего им сейчас не хватает, и вернутся. А Украина тем временем будет сидеть и зализывать раны.
При таких условиях, Дикий считает, что “ни один инвестор на таких условиях в страну не пойдет”. Кроме того он сказал, что тогда “ни о каких ЕС и НАТО серьезно речь не будет идти”.
— Будем сидеть с обвалившейся экономикой с замороженной линией фронта, на которой надо держать огромное количество войск и не понятно, с каким ресурсом готовиться отражать следующее нашествие.
Он также отметил, что в короткой перспективе варианта того, что российские оккупанты снова пойдут на Киев, нет.
Источник: Новинарня