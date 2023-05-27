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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Все будет зависеть от контрнаступления: аналитик озвучил два варианта окончания войны

воїни ЗСУ
Фото: Getty Images

Военный и политический аналитик, бывший командир штурмовой роты в батальоне Айдар Евгений Дикий дал свой прогноз относительно двух вариантов окончания войны.

В интервью Новинарне он сказал, что все будет зависеть он украинского контрнаступления.

По его словам, при идеальном раскладе украинское контрнаступление может привести к тому, что активная фаза войны закончится осенью этого года, но этот шанс мал.

— Идеальный для нас это: полный коллапс российской группировки, уничтожение ее в течение этого лета, триумфальное вступление в Крым, а еще после этого и запуск внутрироссийской смуты, когда им просто станет не до нас, — сказал он.

Также он озвучил альтернативный сценарий, который он назвал очень плохим.

— Наступление вообще проваливается, в таком случае нас уже этой осенью сажают за стол переговоров, заставляют замириться по нынешней линии фронта. Происходит замораживание конфликта по корейскому сценарию, и это для нас фактически проигрышный вариант, — сказал он.

Дикий пояснил, что тогда россияне воспользуются перерывом для дополнительной мобилизации, восстановления своего оборонпрома, закупки того, чего им сейчас не хватает, и вернутся. А Украина тем временем будет сидеть и зализывать раны.

При таких условиях, Дикий считает, что “ни один инвестор на таких условиях в страну не пойдет”. Кроме того он сказал, что тогда “ни о каких ЕС и НАТО серьезно речь не будет идти”.

— Будем сидеть с обвалившейся экономикой с замороженной линией фронта, на которой надо держать огромное количество войск и не понятно, с каким ресурсом готовиться отражать следующее нашествие.

Он также отметил, что в короткой перспективе варианта того, что российские оккупанты снова пойдут на Киев, нет.

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Источник: Новинарня

Война в Украине, Російська агресія
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