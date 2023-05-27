Час настав: західна преса пише про контрнаступ України
Від ранку 27 травня головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, посилив припущення про те, що довгоочікуваний контрнаступ проти російських окупаційних сил наблизився до початку.
На своїх сторінках у соціальних мережах він опублікував відео з написом “прийшов час повертати своє”.
Саме відео показує українських захисників, які читають щось на кшталт молитви перед тим, як піти в бій. На кадрах можна побачити сучасну західну техніку, зокрема танки Leopard 2 і протимінні бойові машини MRAP, які використовують воїни ЗСУ.
Ця публікація українського головнокомандувача розширила припущення як усередині України, так і зовні, що контрнаступ ЗСУ починається.
Що про це пише іноземна преса – читайте на Фактах ICTV.
Американський телеканал CNN зазначає, що повідомлення Залужного з’явилося після приблизно місяця можливих натяків на підготовку контрнаступальної операції, включно зі збільшенням кількості певних видів нападів і розгортанням військової техніки.
– Офіційно, однак, операція не почалася. За президентом України Володимиром Зеленським останнє слово про те, коли почнеться операція. Але він може навіть не робити цього публічно, щоб не виводити Москву з рівноваги, пише видання.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у коментарі CNN запевнив журналістів, що українська влада має розуміння щодо того, як має розпочатися контрнаступ.
– Ми чітко розуміємо, коли, де, як і що має розпочатися. Остаточне рішення за президентом… коли рішення буде ухвалено, Росія це обов’язково відчує, – заявив Данілов.
CNN зазначає, що, можливо, про початок контрнаступу стане відомо тоді, коли з’являться перші відчутні результати. Багато чого з того, що відбувається, не озвучується на публіці, навіть якщо план уже розроблено, додає телеканал.
Паралельно з цим Олексій Данілов у коментарі Бі-бі-сі сказав, що контрнаступ може відбутися “завтра, післязавтра або через тиждень”.
За його словами, Україна “не має права на помилку” в ухваленні рішення, тому що це історична можливість, яку “ми не можемо втратити”.
Водночас в інтерв’ю The Guardian радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що з боку Києва вже розпочалися попередні операції, щоб підготувати ґрунт для контрнаступу проти російських окупаційних сил.
– Це складний процес, який не є питанням одного дня, певної дати чи години. Це безперервний процес деокупації, і деякі процеси вже відбуваються, наприклад, руйнування ліній постачання або підрив складів за лінією фронту, – сказав Подоляк.
Він запевнив, що інтенсивність наростатиме, однак це займе досить тривалий період часу.
The Guardian зазначає, що тривала суха погода сприяла очікуванню контрнаступу, як і візит російських повстанських груп до Бєлгорода, можливо, з метою відволікти війська і техніку від лінії фронту в Україні.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер у своєму Twitter припустив, що молитвою, опублікованою Залужним, Україна показує, що її “війська готуються до бою”.
“The time has come to take back what’s ours,” Ukrainian Commander-in-Chief of the Armed Forces, Valeriy Zaluzhny wrote on Telegram this morning. His message was accompanied by a video showing Ukrainian troops preparing for battle. pic.twitter.com/ex5mcr5c7J
— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 27, 2023
Британське видання Sky News, водночас, вважає, що ролик Залужного покликаний залучити підтримку з боку української нації.
Газета The New York Times звернула увагу на масштабні збої інтернету на Кримському півострові та інших територіях України, окупованих Росією. Видання пов’язує відключення інтернету з низкою попередніх сигналів і припущень про те, що “початок контрнаступу вже близько”.
Про те, що в Криму та на інших окупованих територіях є підтверджені дані перебоїв зі зв’язком, також повідомила компанія NetBlocks, яка відстежує збої в мережевому зв’язку в усьому світі.
– Підтверджено: мережеві дані підтверджують повідомлення про масштабний збій в інтернеті на Кримському півострові та частинах окупованої України, зокрема й у Запорізькій області сьогодні ввечері, – написали в NetBlocks.
⚠ Confirmed: Network data corroborate reports of a major internet outage affecting the Crimean peninsula and parts of occupied #Ukraine️ including Zaporizhzhia region from this evening ???? pic.twitter.com/djNeaeCwEF
— NetBlocks (@netblocks) May 26, 2023
Причиною збою інтернету NetBlocks назвала перебої в роботі російського інтернет-провайдера Miranda Media, який працює в Криму.
Крім того, інтернет-зв’язок також зник у Бердянську та Мелітополі, що NYT називає стратегічно важливими містами для Росії, яка перетворила їх на військові опорні пункти.
Особливу увагу американська газета звертає на те, що інтернет-послуги також припинилися в Запорізькій області, включно з Енергодаром, де, як відомо, російські війська окупували найбільшу в Європі атомну електростанцію, ЗАЕС.
Збій у роботі електрики та зв’язку стався на тлі попереджень з боку Головного управління розвідки про підготовку масштабних провокацій Росією на Запорізькій АЕС.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко