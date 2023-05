Час настав: західна преса пише про контрнаступ України

Від ранку 27 травня головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, посилив припущення про те, що довгоочікуваний контрнаступ проти російських окупаційних сил наблизився до початку.

На своїх сторінках у соціальних мережах він опублікував відео з написом “прийшов час повертати своє”.

Саме відео показує українських захисників, які читають щось на кшталт молитви перед тим, як піти в бій. На кадрах можна побачити сучасну західну техніку, зокрема танки Leopard 2 і протимінні бойові машини MRAP, які використовують воїни ЗСУ.

Ця публікація українського головнокомандувача розширила припущення як усередині України, так і зовні, що контрнаступ ЗСУ починається.

Що про це пише іноземна преса – читайте на Фактах ICTV.

Американський телеканал CNN зазначає, що повідомлення Залужного з’явилося після приблизно місяця можливих натяків на підготовку контрнаступальної операції, включно зі збільшенням кількості певних видів нападів і розгортанням військової техніки.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у коментарі CNN запевнив журналістів, що українська влада має розуміння щодо того, як має розпочатися контрнаступ.

CNN зазначає, що, можливо, про початок контрнаступу стане відомо тоді, коли з’являться перші відчутні результати. Багато чого з того, що відбувається, не озвучується на публіці, навіть якщо план уже розроблено, додає телеканал.

Паралельно з цим Олексій Данілов у коментарі Бі-бі-сі сказав, що контрнаступ може відбутися “завтра, післязавтра або через тиждень”.

За його словами, Україна “не має права на помилку” в ухваленні рішення, тому що це історична можливість, яку “ми не можемо втратити”.

Водночас в інтерв’ю The Guardian радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що з боку Києва вже розпочалися попередні операції, щоб підготувати ґрунт для контрнаступу проти російських окупаційних сил.

Він запевнив, що інтенсивність наростатиме, однак це займе досить тривалий період часу.

The Guardian зазначає, що тривала суха погода сприяла очікуванню контрнаступу, як і візит російських повстанських груп до Бєлгорода, можливо, з метою відволікти війська і техніку від лінії фронту в Україні.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер у своєму Twitter припустив, що молитвою, опублікованою Залужним, Україна показує, що її “війська готуються до бою”.

