В Энергодаре пропали связь и свет: что известно о риске провокаций РФ на ЗАЭС

В оккупированном Энергодаре Запорожской области отключили электричество и не работает мобильная связь.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах как горожане, которые нашли способ выйти в интернет, так и люди, которые уже длительное время не могут позвонить родственникам в городе.

Пользователи чатов сообщают, что не могут позвонить знакомым и родственникам после 18:00 26 мая. По другой информации, связи нет уже более 7 часов, то есть с 16:00.

Определить подлинность комментариев, которые публикуются в чатах сообществ Энергодара, пока не представляется возможным.

Перед этим Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские оккупанты, которые контролируют Запорожскую АЭС, находящуюся в Энергодаре, планируют масштабную провокацию “по созданию очага радиационной опасности” на станции в ближайшие часы. По данным ГУР, россияне могут нанести удар по территории АЭС.

Целью провокации в ГУР назвали “имитацию аварии”, из-за чего будет “объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ”.

По данным разведчиков, для того, чтобы скрыть подготовку провокации, российские военные “сорвали запланированную на сегодня ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ”.

Расстояние до Энергодара

В связи с сообщением ГУР есть высокий запрос на актуальную информацию о состоянии радиационного фона в Украине и расстояние до Энергодара в случае чрезвычайной ситуации.

Так, вокруг Энергодара находится три крупных города Украины — Запорожье, Кривой Рог и Днепр.

Расстояние от Энергодара, где находится ЗАЭС, до Запорожья, составляет около 50 км.

От Энергодара до Кривого Рога — около 100 км.

Расстояние от Энергодара до Днепра составляет около 110 км.

Ближайшим к Энергодару является Никополь, который от ЗАЭС отделяет пролив реки Днепр шириной 18 км.

Никопольская РВА отслеживает уровень радиации

Параллельно с этим, в 22:25 26 мая, глава Никопольского РОА Евгений Евтушенко, который руководит городом, что ближе всего к оккупированному Энергодару, в своем Telegram-канале заявил, что сейчас “уровень радиации в пределах района не превышает обычные показатели”.

Это, а также предыдущая публикация Евтушенко, вызвали еще больше вопросов у местных. Так, в предыдущем посте на странице руководителя Никопольской РВА, был опубликован комментарий ГУР о возможной провокации россиян. Поэтому у него начали спрашивать, что делать горожанам и как реагировать на такие сообщения.

В ответ на это Евтушенко посоветовал “успокоиться, зарядить телефон, собрать документы, проверить автомобиль, найти таблетки йода которые выдавали в прошлом году, вспомнить, как принимать, и положить их на видное место, приготовить две пары одежды всем членам семьи и быть готовым к эвакуации”.

— Скорее всего, эти подонки могут создать локальную утечку, которая не будет угрожать территории района. Возможно, именно в результате огласки они откажутся от такого плана, — написал он.

Впоследствии люди начали публиковать вопросы к Евтушенко, почему в обществе нагнетается паника, на что руководитель районной администрации ответил, что “нет паники”.

Также Евтушенко предупредил горожан, что не следует пить йод, о котором было указано выше.

Факты ICTV ранее рассказывали, что нужно знать о йодной профилактике.

Карта радиационного фона онлайн

Для удобства, Факты ICTV публикуют карту радиационного фона на территории Украины, который отслеживают специалисты из Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с ОО SaveDnipro на Saveecobot.

Напомним, угроза радиационной утечки сохраняется с момента полномасштабного вторжения России на территории Украины, поскольку в начале войны была захвачена не только ЗАЭС, но и Чернобыльская АЭС, где тоже были сообщения о возможных провокациях РФ.

Впрочем, после того, как россиян выбили из северных областей Украины, контроль над ЧАЭС был возвращен Киеву и украинским специалистам.

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