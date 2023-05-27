Зеленский ввел в действие санкции СНБО против граждан РФ и компаний

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против более 200 российских и белорусских компаний, среди которых много ремонтных заводов.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента под номером №307/2023.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — говорится в сообщении.

Согласно приложению №1 к указу, Зеленский ввел санкции против 51 гражданина Российской Федерации. Санкции против физических лиц будут действовать в течение 10 лет.

Согласно приложению №2, президент ввел в действие санкции против 220 юридических лиц, среди которых есть как российские компании, так и зарубежные.

В частности, применены санкции к таким российским компаниям, как акционерное общество Железнодорожная торговая компания, ООО Инновационные технологии масел, ООО Оборонрегистр.

В список попали также белорусские компании — в частности Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С.И. Вавилова, Витебский завод радиодеталей Монолит, Оршанский авиаремонтный завод.

Источник : Офис президента

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