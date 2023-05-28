До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы не изменится до конца войны.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Киев.

По словам городского головы, общественный транспорт в Киеве является дотационным, так как себестоимость проезда составляет более 20 грн.

— Учитывая сложную экономическую ситуацию, сложную ситуацию с бюджетом людей, мы не планируем в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость проезда, — сказал он.

Кличко отметил, что в будущем стоимость проезда все же придется повысить, поскольку понадобятся средства на строительство метро, ремонт дорог и закупку нового транспорта.

— До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать цену не будем. Мы не планируем этого делать, поэтому чтобы не было различных спекуляций на эту тему, — подчеркнул он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти разрабатывают план массового строительства помещений двойного назначения, которые в военное время могут быть использованы как укрытие.

Источник: Киев

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