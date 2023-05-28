Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко

Віталій Кличко
Фото: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы не изменится до конца войны.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Киев.

По словам городского головы, общественный транспорт в Киеве является дотационным, так как себестоимость проезда составляет более 20 грн.

— Учитывая сложную экономическую ситуацию, сложную ситуацию с бюджетом людей, мы не планируем в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость проезда, — сказал он.

Кличко отметил, что в будущем стоимость проезда все же придется повысить, поскольку понадобятся средства на строительство метро, ремонт дорог и закупку нового транспорта.

— До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать цену не будем. Мы не планируем этого делать, поэтому чтобы не было различных спекуляций на эту тему, — подчеркнул он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти разрабатывают план массового строительства помещений двойного назначения, которые в военное время могут быть использованы как укрытие.

Источник: Киев

Виталий Кличко, Общественный транспорт, Київ, Ціна
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Подземные толчки в Киеве: что говорят власти и сейсмологи
Землетрус
Для отражения атаки на Киев применялась истребительная авиация — Игнат
Юрій Ігнат
Две причины. Эксперт назвал цель атак РФ по столице
До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко
В Тальном хоронят нацгвардейца Вадима Бондаренко: судья Тандыр на связь не выходил
Прощання із нацгвардійцем Вадимом Бондаренком
Самая массированная атака дронами на Киев с начала войны: в КГВА озвучили последствия
До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (28.05.2023)
До конца войны стоимость проезда в Киеве не изменится — Кличко
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь