До кінця війни вартість проїзду у Києві не зміниться – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці не зміниться до кінця війни.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Київ.
За словами міського голови, громадський транспорт у Києві є дотаційним, тому що собівартість проїзду складає більше 20 грн.
– Враховуючи складну економічну ситуацію, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість проїзду, – сказав він.
Кличко зазначив, що у майбутньому вартість проїзду все ж доведеться підвищити, оскільки знадобляться кошти на побудову метро, ремонт доріг та закупівлю нового транспорту.
– До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, тому щоб не було різних спекуляцій на цю тему, – наголосив він.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влада розробляє план масового будівництва приміщень подвійного призначення, які у воєнний час можуть бути використані як укриття.
Джерело: Київ
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