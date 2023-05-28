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До кінця війни вартість проїзду у Києві не зміниться – Кличко

Віталій Кличко
Фото: УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вартість проїзду у громадському транспорті столиці не зміниться до кінця війни.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Київ.

За словами міського голови, громадський транспорт у Києві є дотаційним, тому що собівартість проїзду складає більше 20 грн.

– Враховуючи складну економічну ситуацію, складну ситуацію з бюджетом людей, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість проїзду, – сказав він.

Кличко зазначив, що у майбутньому вартість проїзду все ж доведеться підвищити, оскільки знадобляться кошти на побудову метро, ремонт доріг та закупівлю нового транспорту.

– До закінчення війни транспорт у нас залишиться дотаційним і підвищувати не будемо. Ми не плануємо цього робити, тому щоб не було різних спекуляцій на цю тему, – наголосив він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влада розробляє план масового будівництва приміщень подвійного призначення, які у воєнний час можуть бути використані як укриття.

Джерело: Київ

Віталій Кличко, Громадський транспорт, Київ, Ціна
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